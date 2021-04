Division 1 Hockey sur glace - D1 : Marseille remporte le titre de D1 Rsultats du carr final du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1. Source : Mdia Sports Loisirs / FFHG La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 25/04/2021 18:30 Tweeter

CARRE FINAL

Samedi 24 et dimanche 25 avril 2021

Demi-finales Samedi 24/04/2021

14:30 Nantes Marseille 2 - 5 (0-1 2-0 0-4) Demi-finales Samedi 24/04/2021

18:00 Strasbourg Neuilly/Marne 4 - 3 (1-0 2-1 1-2) Finale Dimanche 25/04/2021

18:00 Strasbourg Marseille 1 - 5 (0-1 1-2 0-2)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs





Rencontres diffusées sur

SONDAGE A l'issue des 1/2 finales, Strasbourg et Marseille vont se disputer demain le titre de la Division 1.... Quelle quipe, selon vous l'emportera ? L'Etoile noire de Strasbourg Les Spartiates de Marseille Sans opinion

Ractions sur la news spartiates trs puissants a crit le 25/04/2021 20:32 Merci stephlions mon ami galement, ce soir

c'est la joie et beaucoup beaucoup d'motions

qui dominent, aprs tant d'annes supporter les spartiates depuis la D3, ce soir c'est la qute du graal! bravo au coach pour cette quipe magnifique avec beaucoup de talents, bravo aux joueurs pour leur solidarit et leur abngation,

bravo au staff, bref bravo tous, ce soir les Marseillais sont heureux et fiers de leur quipe,

et enfin Bravo Strasbourg et ses jeunes talentueux et bravo pour leur saison

StephLions69 a crit le 25/04/2021 19:50 Salut spartiates trs puissants, ta joie fait plaisir lire mon ami. Plus qu'une marche et c'est la Magnus ! Mais attention Strasbourg ne se laissera pas faire, ancien club de Magnus dont la descente m'avait fait de la peine tant l'poque l'quipe qui disposait de peu de moyens tait compose de jeunes plein de bonne volont ui ne cessaient jamais de jouer mme dans les pires moments. Leur retour me ferait plaisir mais l je vais soutenir les spartiates ! spartiates trs puissants a crit le 24/04/2021 16:41 ouaiiiiiiiiiiiii!!!!!ouaiiiii!!!!c'est le pied!!!! Quelle belle victoire, ils sont alls la chercher celle l et elle est mrite, bravo tous ; encore 1 match, 1 match gagner les gars pour obtenir quelque chose de grand tous ensemble. allez allez on va chercher ce titre les gars!

merci tous ceux qui ont vot pour Marseille, allez les spartiates on lche rien, on va chercher ce titre Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.