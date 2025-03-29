Division 1 Hockey sur glace - D1 : Programme 1/4 Poffs - Matchs 5 - 29 mars 20 Programme des Play-offs - Match 5 des 1/4 de finale du championnat français de Hockey sur glace de division 1 - Saison 2025-2026. Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 29/03/2026 à 11:00 Tweeter







MATCH 5 - Dimanche 29 mars 2026





Play-Off - 1/4 finale Dimanche 29/03/2025 - 19h00 Cholet Epinal 0 - 0 Play-Off - 1/4 finale Dimanche 29/03/2025 - 20h00 Caen Morzine-Avoriaz 0 - 0

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SUIVI DES SERIES

Evol M1 M2 M3 M4 M5 Evol M1 M2 M3 M4 M5 Neuilly/Marne 1 3 3 3* 4 0 Strasbourg 1 2 0 4 3 0 Dunkerque 3 2 4 4* 6 0 Tours 3 1 4 7 5 0 Dunkerque gagne 3 à 1 la série Tours gagné 3 à 1 dans la série Cholet 2 3 4 1 4 0 Caen 2 1 5 4 1 0 Epinal 2 4** 0 3 3 0 Morzine-Avoriaz 2 2 3 2 6 0 Epinal et Cholet 2 à 2 dans la série Caen et Morzine 2 à 2 dans la série

* Prolongation - ** TaB

​CALENDRIER Samedi 21 mars

Dimanche 22 mars

Mercredi 25 mars

Jeudi 26 mars

Dimanche 29 mars (si necessaire)









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