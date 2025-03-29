 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 1
Hockey sur glace - D1 : Programme 1/4 Poffs - Matchs 5 - 29 mars 20
 
Programme des Play-offs - Match 5 des 1/4 de finale du championnat français de Hockey sur glace de division 1 - Saison 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 29/03/2026 à 11:00



 

MATCH 5 - Dimanche 29 mars 2026
 


 
Play-Off - 1/4 finale  Dimanche 29/03/2025 - 19h00 Cholet Epinal 0 - 0
Play-Off - 1/4 finale  Dimanche 29/03/2025 - 20h00 Caen Morzine-Avoriaz 0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DES SERIES
 
  Evol M1 M2 M3 M4 M5     Evol M1 M2 M3 M4 M5
Neuilly/Marne 1 3 3 3* 4 0 Strasbourg 1 2 0 4 3 0
Dunkerque 3 2 4 4* 6 0 Tours 3 1 4 7 5 0
Dunkerque gagne 3 à 1 la série Tours gagné 3 à 1 dans la série
   
Cholet 2 3 4 1 4 0 Caen 2 1 5 4 1 0
Epinal 2 4** 0 3 3 0   Morzine-Avoriaz 2 2 3 2 6 0
Epinal et Cholet 2 à 2 dans la série   Caen et Morzine 2 à 2 dans la série

* Prolongation - ** TaB
 
​CALENDRIER
  • Samedi 21 mars
  • Dimanche 22 mars
  • Mercredi 25 mars
  • Jeudi 26 mars
  • Dimanche 29 mars (si necessaire)

  
            
 
      

 
Photo hockey D1 : Programme 1/4 Poffs - Matchs 5 - 29 mars 20 - Division 1
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 