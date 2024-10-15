 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 1
Hockey sur glace - D1 - Programme 23ème journée avancée - 15 octobre 2025
 
Programme de la 23ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo le 14/10/2025 à 07:00
 
MERCREDI 15 OCTOBRE 2024
23ème journée avancée
 
23 Mercredi 15/10/2024 - 20h00 Cholet Lyon 0 - 0

  NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
 

 

  
            
 
      
 
 

 
Photo hockey D1 - Programme 23ème journée avancée - 15 octobre 2025 - Division 1
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 