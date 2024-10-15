Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Division 1
Hockey sur glace - D1 - Programme 23ème journée avancée - 15 octobre 2025
Programme de la 23ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo
le 14/10/2025 à 07:00
Tweeter
MERCREDI 15 OCTOBRE 2024
23ème journée avancée
23
Mercredi 15/10/2024 - 20h00
Cholet
Lyon
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception