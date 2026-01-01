SAMEDI 03 JANVIER 2026

MARDI 06 JANVIER 2026

17ème journée

17 Samedi 03/01/2026 - 18h00 Nantes Chambéry 0 - 0 17 Samedi 03/01/2026 - 19h30 Mont-Blanc Tours 0 - 0 17 Samedi 03/01/2026 - 19h30 Dunkerque Lyon 0 - 0 17 Samedi 20/01/2026 - 20h00 Meudon Morzine-Avoriaz 0 - 0 17 Samedi 03/01/2026 - 20h30 Villard-de-Lans Epinal 0 - 0 17 Samedi 03/01/2026 - 20h30 Caen Neuilly/Marne 0 - 0 17 Samedi 03/01/2026 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Valenciennes 0 - 0 17 Mardi 06/01/2026 - 20h00 Strasbourg Cholet 0 - 0

