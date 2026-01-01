 
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Programme de la 17ème Journée - 03 janvier 2026
 
Programme de la 17ème journée et match inversé 2ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 03/01/2026 à 09:45
 
SAMEDI 03 JANVIER 2026
MARDI 06 JANVIER 2026
17ème journée
 
17 Samedi 03/01/2026 - 18h00 Nantes Chambéry 0 - 0
17 Samedi 03/01/2026 - 19h30 Mont-Blanc Tours 0 - 0
17 Samedi 03/01/2026 - 19h30 Dunkerque Lyon 0 - 0
17 Samedi 20/01/2026 - 20h00 Meudon Morzine-Avoriaz 0 - 0
17 Samedi 03/01/2026 - 20h30 Villard-de-Lans Epinal 0 - 0
17 Samedi 03/01/2026 - 20h30 Caen Neuilly/Marne 0 - 0
17 Samedi 03/01/2026 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Valenciennes 0 - 0
17 Mardi 06/01/2026 - 20h00 Strasbourg Cholet 0 - 0

