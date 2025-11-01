Division 1 Hockey sur glace - D1 : Programme & résultat de la 6ème Journée - 1er novembre 2025 Programme & résultat de la 6ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 1 - Saison 2025-2026 Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb Posté par Hockey Hebdo le 31/10/2025 à 21:49 Tweeter VENDREDI 31 OCTOBRE 2025

SAMEDI 1er NOVEMBRE 2025

6ème journée 6 Vendredi 31/11/2025 - 20h30 Caen Epinal 6 - 1 (2-0 2-0 2-1) 6 Samedi 01/11/2025 - 18h30 Neuilly/Marne Chambéry 0 - 0 6 Samedi 01/11/2025 - 19h00 Strasbourg Morzine-Avoriaz 0 - 0 6 Samedi 01/11/2025 - 19h30 Dunkerque Mont-Blanc 0 - 0 6 Samedi 01/11/2025 - 20h00 Cholet Valenciennes 0 - 0 6 Samedi 01/11/2025 - 20h00 Meudon Tours 0 - 0 6 Samedi 01/11/2025 - 20h00 Villard-de-Lans Nantes 0 - 0 6 Mardi 17/02/2026 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Lyon Report

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs















