Hockey sur glace - D1 : Programme & résultat de la 6ème Journée - 1er novembre 2025
Programme & résultat de la 6ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 1 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 31/10/2025 à 21:49
VENDREDI 31 OCTOBRE 2025
SAMEDI 1er NOVEMBRE 2025
6ème journée
6
Vendredi 31/11/2025 - 20h30
Caen
Epinal
6 - 1
(2-0 2-0 2-1)
6
Samedi 01/11/2025 - 18h30
Neuilly/Marne
Chambéry
0 - 0
6
Samedi 01/11/2025 - 19h00
Strasbourg
Morzine-Avoriaz
0 - 0
6
Samedi 01/11/2025 - 19h30
Dunkerque
Mont-Blanc
0 - 0
6
Samedi 01/11/2025 - 20h00
Cholet
Valenciennes
0 - 0
6
Samedi 01/11/2025 - 20h00
Meudon
Tours
0 - 0
6
Samedi 01/11/2025 - 20h00
Villard-de-Lans
Nantes
0 - 0
6
Mardi 17/02/2026 - 20h30
Courchevel-Méribel-Pralognan
Lyon
Report
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
