Division 1
Hockey sur glace - D1 : Programme & résultat de la 6ème Journée - 1er novembre 2025
 
Programme & résultat de la 6ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 1 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 31/10/2025 à 21:49
 
VENDREDI 31 OCTOBRE 2025
SAMEDI 1er NOVEMBRE 2025
6ème journée
 
6 Vendredi 31/11/2025 - 20h30 Caen Epinal 6 - 1 (2-0 2-0 2-1)
6 Samedi 01/11/2025 - 18h30 Neuilly/Marne Chambéry 0 - 0
6 Samedi 01/11/2025 - 19h00 Strasbourg Morzine-Avoriaz 0 - 0
6 Samedi 01/11/2025 - 19h30 Dunkerque Mont-Blanc 0 - 0
6 Samedi 01/11/2025 - 20h00 Cholet Valenciennes 0 - 0
6 Samedi 01/11/2025 - 20h00 Meudon Tours 0 - 0
6 Samedi 01/11/2025 - 20h00 Villard-de-Lans Nantes 0 - 0
6 Mardi 17/02/2026 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Lyon Report

Photo hockey D1 : Programme & résultat de la 6ème Journée - 1er novembre 2025 - Division 1
 
 
