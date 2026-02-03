Division 1 Hockey sur glace - D1 : Programme et résultats de la 24ème Journée - 3 & 4 février 2026 Programme et résultats de la 24ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025. Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 03/02/2026 à 23:00 Tweeter MARDI 3 & 4 FEVRIER 2026

24ème journée 24 Mardi 03/02/2026 - 19h30 Dunkerque Courchevel-Méribel-Pralognan 2 - 3 prl (0-1 1-1 1-0 0-1) 24 Mardidi 03/02/2026 - 20h00 Nantes Strasbourg 2 - 3 prl (1-0 0-1 1-1 0-1) 24 Mardi 03/02/2026 - 20h15 Epinal Valenciennes 4 - 5 (2-2 1-1 1-2) 24 Mardi 03/02/2026 - 20h30 Lyon Neuilly/Marne 3 -1 (0-0 3-0 0-1) 24 Mardi 03/02/2026 - 20h30 Villard-de-Lans Meudon 5 - 2 (1-0 0-0 4-2) 24 Mercredi 04/02/2026 - 19h30 Mont-Blanc Caen 0 - 0 24 Mercredi 04/02/2026 - 20h00 Chambéry Morzine-Avoriaz 0 - 0 24 Mercredi 04/02/2026 - 20h00 Tours Cholet 0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs















