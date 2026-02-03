 
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Programme et résultats de la 24ème Journée - 3 & 4 février 2026
 
Programme et résultats de la 24ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 03/02/2026 à 23:00
 
MARDI 3 & 4 FEVRIER 2026
24ème journée
 
24 Mardi 03/02/2026 - 19h30 Dunkerque Courchevel-Méribel-Pralognan 2 - 3 prl (0-1 1-1 1-0 0-1)
24 Mardidi 03/02/2026 - 20h00 Nantes Strasbourg 2 - 3 prl (1-0 0-1 1-1 0-1)
24 Mardi 03/02/2026 - 20h15 Epinal Valenciennes 4 - 5 (2-2 1-1 1-2)
24 Mardi 03/02/2026 - 20h30 Lyon Neuilly/Marne 3 -1 (0-0 3-0 0-1)
24 Mardi 03/02/2026 - 20h30 Villard-de-Lans Meudon 5 - 2 (1-0 0-0 4-2)
24 Mercredi 04/02/2026 - 19h30 Mont-Blanc Caen 0 - 0
24 Mercredi 04/02/2026 - 20h00 Chambéry Morzine-Avoriaz 0 - 0
24 Mercredi 04/02/2026 - 20h00 Tours Cholet 0 - 0

Photo hockey D1 : Programme et résultats de la 24ème Journée - 3 & 4 février 2026 - Division 1
 
 
