Division 1 Hockey sur glace - D1 : Résultat et programme de la 7ème Journée - 4-5 novembre 2025 Résultat et programme de la 7ère journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025. Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb Posté par Hockey Hebdo le 05/11/2025 à 09:13 Tweeter MARDI 4 NOVEMBRE 2025

MERCREDI 5 NOVEMBRE 2025

7ème journée 7 Mardi 04/11/2025 - 19h30 Mont-Blanc Villard-de-Lans 3 - 1 (1-0 1-0 1-1) 7 Mercredi 05/11/2025 - 19h00 Valenciennes Neuilly/Marne 0 - 0 7 Mercredi 05/11/2025 - 20h00 Chambéry Dunkerque 0 - 0 7 Mercredi 05/11/2025 - 20h00 Morzine-Avoriaz Cholet 0 - 0 7 Mercredi 05/11/2025 - 20h00 Tours Courchevel-Méribel-Pralognan 0 - 0 7 Mardi 02/12/2025 - 19h30 Lyon Caen Report 7 Mercredi 03/12/2025 - 20h15 Epinal Strasbourg Report 7 Mardi 16/12/2025 - 20h00 Nantes Meudon Report

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs















