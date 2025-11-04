Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultat Match en retard 7ème Journée - 16/12/2025
Résultat de la 7ère journée match en retard du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 16/12/2025 à 07:30
Tweeter
MARDI 16 DECEMBRE 2025
Match en retard 7ème journée
7
Mardi 16/12/2025 - 20h00
Nantes
Meudon
2 - 0
(0-0 0-0 2-0)
7
Mardi 04/11/2025 - 19h30
Mont-Blanc
Villard-de-Lans
3 - 1
(1-0 1-0 1-1)
7
Mercredi 05/11/2025 - 19h00
Valenciennes
Neuilly/
Marne
4 - 5
(1-1 2-3 1-1)
7
Mercredi 05/11/2025 - 20h00
Chambéry
Dunkerque
3 - 2
(0-0 2-2 1-0)
7
Mercredi 05/11/2025 - 20h00
Morzine-Avoriaz
Cholet
1 - 2
(0-1 0-1 1-0)
7
Mercredi 05/11/2025 - 20h00
Tours
Courchevel-Méribel-Pralognan
6 - 3
(2-0 1-1 3-2)
7
Mardi 02/12/2025 - 19h30
Lyon
Caen
1 - 5
(0-3 0-0 1-2)
7
Mercredi 03/12/2025 - 20h15
Epinal
Strasbourg
5 - 6
TaB
(1-1 3-1 1-3 0-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception