 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultat match retard 23ème Journée - 15 février 2026
 
Résultat de la 23ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 15/02/2026 à 08:00
 
SAMEDI 4 OCTOBRE 2025
23ère journée
 
23 Dimanche 15/02/2026 - 19h00 Meudon Dunkerque 3 - 2 (2-0 1-2 0-0)

  NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
 

 

  
            
 
      
 
 

 
Photo hockey D1 : Résultat match retard 23ème Journée - 15 février 2026 - Division 1
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 