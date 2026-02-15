Accueil
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultat match retard 23ème Journée - 15 février 2026
Résultat de la 23ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 15/02/2026 à 08:00
SAMEDI 4 OCTOBRE 2025
23ère journée
23
Dimanche 15/02/2026 - 19h00
Meudon
Dunkerque
3 - 2
(2-0 1-2 0-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
