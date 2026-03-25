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Division 1
Hockey sur glace - D1 : RESULTATS 1/2 Poffs - Matchs 1 & 2 - 04 & 05 Avril 2026
RÃ©sultats des Play-offs - Matchs 1 & Matchs 2 des 1/2 de finale du championnat franÃ§ais de Hockey sur glace de division 1 - Saison 2025-2026.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction/sl
Posté par Hockey Hebdo
le 05/04/2026 à 22:36
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MATCH 1 - Samedi 04 Avril 2026
Play-Off - 1/2 finale
Samedi 04/04/2026 - 20h00
Cholet
Tours
4 - 1
(0-1 1-1 3-0)
Play-Off - 1/2 finale
Samedi 25/03/2026 - 20h30
Caen
Dunkerque
1 - 2
Prl
(0-0 1-0 0-1 0-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
MATCH 2 - Dimanche 05 Avril 2026
Play-Off - 1/2 finale
Dimanche 05/04/2026 - 19h00
Cholet
Tours
3 - 2
Prl
(1-0 0-1 1-1 1-0
Play-Off - 1/2 finale
Dimanche 05/04/2026 - 19h30
Caen
Dunkerque
5 - 2
(0-0 1-2 4-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
Caen
1
1
5
0
0
0
Cholet
2
4
3*
0
0
0
Dunkerque
1
2*
2
0
0
0
Tours
0
1
2
0
0
0
Caen et Dunkerque 1 à 1 dans la série
Cholet mène 2 à 0 dans la série
* Prolongation - ** TaB
â€‹CALENDRIER
Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars
Mercredi 25 mars
Jeudi 26 mars
Dimanche 29 mars (si necessaire)
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