

MATCH 1 - Samedi 04 Avril 2026



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MATCH 2 - Dimanche 05 Avril 2026



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SUIVI DES SERIES

Evol M1 M2 M3 M4 M5 Evol M1 M2 M3 M4 M5 Caen 1 1 5 0 0 0 Cholet 1 4 3* 0 0 0 Dunkerque 1 2* 2 0 0 0 Tours 0 1 2 0 0 0 Caen et Dunkerque 1 à 1 dans la série Cholet mène 2 à 0 dans la série

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