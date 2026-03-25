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Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats 1/2 Poffs - Matchs 1 & 2 - 04 & 05 Avril 2026
 
Résultats des Play-offs - Matchs 1 & Matchs 2 des 1/2 de finale du championnat français de Hockey sur glace de division 1 - Saison 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 05/04/2026 à 22:34

 

MATCH 1 - Samedi 04 Avril 2026
 


 
Play-Off - 1/2 finale  Samedi 04/04/2026 - 20h00 Cholet Tours 4 - 1 (0-1 1-1 3-0)
Play-Off - 1/2 finale  Samedi 25/03/2026 - 20h30 Caen Dunkerque 1 - 2 Prl (0-0 1-0 0-1 0-1)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

 

MATCH 2 - Dimanche 05 Avril 2026
 
 
 
Play-Off - 1/2 finale  Dimanche 05/04/2026 - 19h00 Cholet Tours 3 - 2 Prl (1-0 0-1 1-1 1-0
Play-Off - 1/2 finale  Dimanche 05/04/2026 - 19h30 Caen Dunkerque 5 - 2 (0-0 1-2 4-0)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DES SERIES
 
  Evol M1 M2 M3 M4 M5     Evol M1 M2 M3 M4 M5
Caen 1 1 5 0 0 0 Cholet 1 4 3* 0 0 0
Dunkerque 1 2* 2 0 0 0 Tours 0 1 2 0 0 0
Caen et Dunkerque 1 à 1 dans la série Cholet mène 2 à 0 dans la série

* Prolongation - ** TaB
 
​CALENDRIER
  • Samedi 21 mars
  • Dimanche 22 mars
  • Mercredi 25 mars
  • Jeudi 26 mars
  • Dimanche 29 mars (si necessaire)

  
            
 
      

 
Photo hockey D1 : Résultats 1/2 Poffs - Matchs 1 & 2 - 04 & 05 Avril 2026 - Division 1
 
 
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