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Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats 1/4 Poffs - Matchs 1 & 2 - 21 et 22 mars 2026
 
Résultats des Play-offs - Match1 et Match2 des 1/4 de finale du championnat français de Hockey sur glace de division 1 - Saison 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 22/03/2026 à 22:50



 

MATCH 1 - Samedi 21 mars 2026
 


 
Play-Off - 1/4 finale  Samedi 21/03/2025 - 20h00 Neuilly/Marne Dunkerque 3 - 2 (1-1 2-1 0-0)
Play-Off - 1/4 finale  Samedi 21/03/2025 - 20h30 Strasbourg Tours 2 - 1 (1-1 1-0 0-0)
Play-Off - 1/4 finale  Samedi 21/03/2025 - 20h00 Cholet Epinal 3 - 4 Tab (1-0 1-1 1-2 0-0 0-1)
Play-Off - 1/4 finale  Samedi 21/03/2025 - 20h00 Caen Morzine-Avoriaz 1 - 2 (0-1 1-0 0-1)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

 

MATCH 2 - Dimanche 22 mars 2026
 
 
 
Play-Off - 1/4 finale  Dimanche 22/03/2025 - 18h30 Neuilly/Marne Dunkerque 3 - 4 (1-2 0-1 2-1)
Play-Off - 1/4 finale  Dimanche 22/03/2025 - 20h00 Strasbourg Tours 0 - 4 (0-0 0-3 0-1)
Play-Off - 1/4 finale  Dimanche 22/03/2025 - 20h00 Cholet Epinal 4 - 0 (1-0 0-0 3-0)
Play-Off - 1/4 finale  Dimanche 22/03/2025 - 20h00 Caen Morzine-Avoriaz 5 - 3 (2-1 0-1 3-1)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DES SERIES
 
  Evol M1 M2 M3 M4 M5     Evol M1 M2 M3 M4 M5
Neuilly/Marne 1 3 3 0 0 0 Strasbourg 1 2 0 0 0 0
Dunkerque 1 2 4 0 0 0 Tours 1 1 4 0 0 0
Neuilly et Dunkerque 1 à 1 dans la série Strasbourg et Tours 1 à 1 dans la série
   
Cholet 1 3 4 0 0 0 Caen 1 1 5 0 0 0
Epinal 1 4** 0 0 0 0   Morzine-Avoriaz 1 2 3 0 0 0
Cholet et Epinal 1 à 1 dans la série   Caen et Morzine-Avoriaz 1 à 1 dans la série

* Prolongation - ** TaB
 
​CALENDRIER
  • Samedi 21 mars
  • Dimanche 22 mars
  • Mercredi 25 mars
  • Jeudi 26 mars
  • Dimanche 29 mars

  
            
 
      

 
Photo hockey D1 : Résultats 1/4 Poffs - Matchs 1 & 2 - 21 et 22 mars 2026 - Division 1
 
 
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