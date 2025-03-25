

MATCH 3 - Mercredi 25 mars 2026



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MATCH 4 - Jeudi 26 mars 2026



Play-Off - 1/4 finale Jeudi 26/03/2025 - 19h30 Dunkerque Neuilly/Marne 6 - 4 (2-0 3-4 1-0) Play-Off - 1/4 finale Jeudi 26/03/2025 - 19h30 Tours Strasbourg 5 - 3 (0-0 2-1 3-2) Play-Off - 1/4 finale Jeudi 26/03/2025 - 20h15 Epinal Cholet 3 - 4 (1-1 2-2 0-1) Play-Off - 1/4 finale Jeudi 26/03/2025 - 20h00 Morzine-Avoriaz Caen 6 - 1 (1-0 3-0 2-1)

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SUIVI DES SERIES

Evol M1 M2 M3 M4 M5 Evol M1 M2 M3 M4 M5 Neuilly/Marne 1 3 3 3* 4 0 Strasbourg 1 2 0 4 3 0 Dunkerque 3 2 4 4* 6 0 Tours 3 1 4 7 5 0 Dunkerque gagne 3 à 1 la série Tours gagné 3 à 1 dans la série Cholet 2 3 4 1 4 0 Caen 2 1 5 4 1 0 Epinal 2 4** 0 3 3 0 Morzine-Avoriaz 2 2 3 2 6 0 Epinal et Cholet 2 à 2 dans la série Caen et Morzine 2 à 2 dans la série

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