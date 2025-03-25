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Division 1
Hockey sur glace - D1 : RESULTATS 1/4 Poffs - Matchs 3 & 4 - 25 et 26 mars 2026
Résultats des Play-offs - Match3 et Match4 des 1/4 de finale du championnat français de Hockey sur glace de division 1 - Saison 2025-2026.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 26/03/2026 à 18:38
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MATCH 3 - Mercredi 25 mars 2026
Play-Off - 1/4 finale
Mercredi 25/03/2025 - 19h30
Dunkerque
Neuilly/Marne
4 - 3
Prl
(1-0 1-1 1-2 1-0)
Play-Off - 1/4 finale
Mercredi 25/03/2025 - 19h30
Tours
Strasbourg
7 - 4
( 2-2 2-0 3-2)
Play-Off - 1/4 finale
Mercredi 25/03/2025 - 20h15
Epinal
Cholet
3 - 1
(2-1 0-0 1-0)
Play-Off - 1/4 finale
Mercredi 25/03/2025 - 20h00
Morzine-Avoriaz
Caen
2 - 4
(1-1 0-1 1-2)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
MATCH 4 - Jeudi 26 mars 2026
Play-Off - 1/4 finale
Jeudi 26/03/2025 - 19h30
Dunkerque
Neuilly/Marne
6 - 4
(2-0 3-4 1-0)
Play-Off - 1/4 finale
Jeudi 26/03/2025 - 19h30
Tours
Strasbourg
5 - 3
(0-0 2-1 3-2)
Play-Off - 1/4 finale
Jeudi 26/03/2025 - 20h15
Epinal
Cholet
3 - 4
(1-1 2-2 0-1)
Play-Off - 1/4 finale
Jeudi 26/03/2025 - 20h00
Morzine-Avoriaz
Caen
6 - 1
(1-0 3-0 2-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
Neuilly/Marne
1
3
3
3*
4
0
Strasbourg
1
2
0
4
3
0
Dunkerque
3
2
4
4*
6
0
Tours
3
1
4
7
5
0
Dunkerque gagne 3 à 1 la série
Tours gagné 3 à 1 dans la série
Cholet
2
3
4
1
4
0
Caen
2
1
5
4
1
0
Epinal
2
4**
0
3
3
0
Morzine-Avoriaz
2
2
3
2
6
0
Epinal et Cholet 2 à 2 dans la série
Caen et Morzine 2 à 2 dans la série
* Prolongation - ** TaB
CALENDRIER
Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars
Mercredi 25 mars
Jeudi 26 mars
Dimanche 29 mars (si necessaire)
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