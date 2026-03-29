Division 1 Hockey sur glace - D1 : Résultats 1/4 Poffs - Matchs 5 - 29 mars 2026 Résultats des Play-offs - Match 5 des 1/4 de finale du championnat français de Hockey sur glace de division 1 - Saison 2025-2026. Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 29/03/2026 à 22:40 Tweeter







MATCH 5 - Dimanche 29 mars 2026





Play-Off - 1/4 finale Dimanche 29/03/2026 - 19h00 Cholet Epinal 7 - 1 (3-0 3-0 1-1) Play-Off - 1/4 finale Dimanche 29/03/2026 - 20h00 Caen Morzine-Avoriaz 3 - 2 TaB (0-0 1-1 1-1 1-0) (0-0 1-1 1-1 1-0)

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SUIVI DES SERIES

Evol M1 M2 M3 M4 ---- Evol M1 M2 M3 M4 ---- Neuilly/Marne 1 3 3 3* 4 Strasbourg 1 2 0 4 3 Dunkerque 3 2 4 4* 6 Tours 3 1 4 7 5 Dunkerque gagne la série 3 à 1 Tours gagne la série 3 à 1 Cholet 3 3 4 1 4 7 Caen 3 1 5 4 1 3** Epinal 2 4** 0 3 3 1 Morzine-Avoriaz 2 2 3 2 6 2 Cholet gagne la série 3 à 2 Caen gagne la série 3 à 2

* Prolongation - ** TaB

​CALENDRIER Samedi 21 mars

Dimanche 22 mars

Mercredi 25 mars

Jeudi 26 mars

Dimanche 29 mars (si necessaire)









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