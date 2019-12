Division 1 Hockey sur glace - D1 - Résultats 14ème journée Résultats de la 14ème journée du championnat de France de hockey sur glace de Division 1. Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 15/12/2019 à 01:07 Tweeter 14ème journée

Samedi 14 décembre 2019

14 19:00 Dunkerque Mont-Blanc 4 - 3 Prl (1-1 2-0 0-2 1-0) 14 19:00 Montpellier Tours 2 - 5 (1-1 1-3 0-1) 14 18:00 Nantes Brest 2 - 1 Prl (0-0 1-1 0-0 1-0) 14 20:30 Clermont-Ferrand Marseille 2 - 5 (0-1 1-2 1-2) 14 19:30 Cholet Caen 3 - 2 (0-1 2-1 1-0) 14 20:30 Chambéry Strasbourg 5 - 3 (1-1 2-2 2-0) 14 18:30 Neuilly/Marne Cergy-Pontoise 3 - 4 Tab (0-1 1-0 2-2 0-0 0-1)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs

Le Classement | Calendrier complet | D1 Toute l'information | Statistiques | Top Sniper © 2019 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news magic a écrit le 14/12/2019 à 11:39 C'est incroyable ça, tu peux pas être aimable toi ? tu vois la défaite de Marseille de partout, c'est pas un site pour parier ici, des pronos, des sondages oui, j'ai mis Marseille gagnant car c'est un club ambitieux avec sûrement l'esprit de revanche après la défaite à domicile devant 3000 personnes, tardif a dû mobiliser ses hommes pour enrayer cette spirale négative avec le public et les supporters qu'ils ont à Marseille, ils leurs doivent une revanche, mais c'est juste un prono personnel. J'espère ne pas me tromper mais : errare humanum est. AzizRoiDuCouscous a écrit le 14/12/2019 à 10:21 Magic, je te propose un deal, si nous misions plutôt quelques kopecks sur une nouvelle défaite des Spartiates pour changer ! magic a écrit le 14/12/2019 à 10:02 Début des matchs retours du championnat et les matchs retours de la 13ème journée, j'avoue que je n'aime pas du tout la formule cette année, avec ces matchs retours qui démarrent à l'envers et des journées de championnats ou des matchs en retard accolés, avec peu de joueurs dans l'effectif ou sur la feuille de match,le risque de blessure est plus grand à mon avis.

Mon pronostic en me mouillant beaucoup, sans pourcentages serrés, dans ce championnat où tous le monde peut battre tous le monde pour les gagnants de la soirée :

Mont-Blanc, Montpellier, Brest, Marseille, Caen, Chambéry, Neuilly.

L'objectif étant d'avoir au moins la moyenne. Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo