Division 1 Hockey sur glace - D1 - Résultats 14ème journée - 9/10 décembre 2025 Résultats de la 14ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025. Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo / La rédaction - gb Posté par Hockey Hebdo le 10/12/2025 à 09:12 Tweeter MARDI 9 DECEMBRE 2025

MERCREDI 10 DECEMBRE 2025

14ème journée 14 Mardi 09/12/2025 - 20h00 Strasbourg Meudon 6 - 4 (4-0 1-0 1-4) 14 Mardi 09/12/2025 - 20h15 Epinal Tours 4 - 7 (0-2 2-4 2-1) 14 Mardi 09/12/2025 - 20h30 Lyon Chambéry 6 -2 (2-2 0-0 4-0) 14 Mardi 09/12/2025 - 20h30 Caen Courchevel-Méribel-Pralognan 5 - 2 (1-1 3-1 1-1) 14 Mercredi 10/12/2025 - 19h00 Valenciennes Mont-Blanc 1 - 2 TaB (1-0 0-0 0-1 0-1) 14 Mercredi 10/12/2025 - 20h00 Morzine-Avoriaz Nantes 1 - 2 (0-0 0-1 1-1) 14 Mercredi 10/12/2025 - 20h00 Neuilly/Marne Dunkerque 3 - 2 (0-0 1-0 2-2) 14 Mercredi 10/12/2025 - 20h00 Cholet Villard-de-Lans 6 - 2 (4-1 1-1 1-0)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs



