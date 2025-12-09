 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 1
Hockey sur glace - D1 - Résultats 14ème journée - 9/10 décembre 2025
 
Résultats de la 14ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo le 10/12/2025 à 09:12
 
MARDI 9 DECEMBRE 2025
MERCREDI 10 DECEMBRE 2025
14ème journée
 
14 Mardi 09/12/2025 - 20h00 Strasbourg Meudon 6 - 4 (4-0 1-0 1-4)
14 Mardi 09/12/2025 - 20h15 Epinal Tours 4 - 7 (0-2 2-4 2-1)
14 Mardi 09/12/2025 - 20h30 Lyon Chambéry 6 -2 (2-2 0-0 4-0)
14 Mardi 09/12/2025 - 20h30 Caen Courchevel-Méribel-Pralognan 5 - 2 (1-1 3-1 1-1)
14 Mercredi 10/12/2025 - 19h00 Valenciennes Mont-Blanc 1 - 2 TaB (1-0 0-0 0-1 0-1)
14 Mercredi 10/12/2025 - 20h00 Morzine-Avoriaz Nantes 1 - 2 (0-0 0-1 1-1)
14 Mercredi 10/12/2025 - 20h00 Neuilly/Marne Dunkerque 3 - 2 (0-0 1-0 2-2)
14 Mercredi 10/12/2025 - 20h00 Cholet Villard-de-Lans 6 - 2 (4-1 1-1 1-0)

  NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
 

CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE

Photo hockey D1 - Résultats 14ème journée - 9/10 décembre 2025 - Division 1


 

  
            
 
      
 
 

 
Photo hockey D1 - Résultats 14ème journée - 9/10 décembre 2025 - Division 1
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 