Hockey sur glace - D1 - Résultats 14ème journée - 9/10 décembre 2025
Résultats de la 14ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo
le 10/12/2025 à 09:12
MARDI 9 DECEMBRE 2025
MERCREDI 10 DECEMBRE 2025
14ème journée
14
Mardi 09/12/2025 - 20h00
Strasbourg
Meudon
6 - 4
(4-0 1-0 1-4)
14
Mardi 09/12/2025 - 20h15
Epinal
Tours
4 - 7
(0-2 2-4 2-1)
14
Mardi 09/12/2025 - 20h30
Lyon
Chambéry
6 -2
(2-2 0-0 4-0)
14
Mardi 09/12/2025 - 20h30
Caen
Courchevel-Méribel-Pralognan
5 - 2
(1-1 3-1 1-1)
14
Mercredi 10/12/2025 - 19h00
Valenciennes
Mont-Blanc
1 - 2 TaB
(1-0 0-0 0-1 0-1)
14
Mercredi 10/12/2025 - 20h00
Morzine-Avoriaz
Nantes
1 - 2
(0-0 0-1 1-1)
14
Mercredi 10/12/2025 - 20h00
Neuilly/Marne
Dunkerque
3 - 2
(0-0 1-0 2-2)
14
Mercredi 10/12/2025 - 20h00
Cholet
Villard-de-Lans
6 - 2
(4-1 1-1 1-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE
