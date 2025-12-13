 
Division 1
Hockey sur glace - D1 - Résultats 15ème journée - 13 décembre 2025
 
Résultats de la 15ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
SAMEDI 13 DECEMBRE 2025
15ème journée
 
15 Samedi 13/12/2025 - 18h00 Nantes Epinal 1 - 2 (0-1 0-1 1-0)
29 Samedi 13/12/2025 - 18h40 Valenciennes Dunkerque 3 - 4 (2-1 1-1 0-2)
15 Samedi 13/12/2025 - 19h30 Mont-Blanc Morzine-Avoriaz 4 - 3 Prl (2-3 1-0 0-0 1-0)
15 Samedi 13/12/2025 - 20h00 Chambéry Caen 3 - 4 Prl (1-2 0-1 2-0 0-1)
15 Samedi 13/12/2025 - 20h00 Meudon Cholet 3 - 2 (1-0 1-0 1-2)
15 Samedi 13/12/2025 - 20h15 Tours Lyon 2 - 6 (0-0 1-6 0-0)
15 Samedi 13/12/2025 - 20h30 Villard-de-Lans Neuilly/Marne 1 - 5 (0-1 0-3 1-1)
15 Samedi 13/12/2025 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Strasbourg 2 - 4 (1-2 0-0 1-2)

