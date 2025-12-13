Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Division 1
Hockey sur glace - D1 - Résultats 15ème journée - 13 décembre 2025
Résultats de la 15ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo
le 13/12/2025 à 22:52
Tweeter
SAMEDI 13 DECEMBRE 2025
15ème journée
15
Samedi 13/12/2025 - 18h00
Nantes
Epinal
1 - 2
(0-1 0-1 1-0)
29
Samedi 13/12/2025 - 18h40
Valenciennes
Dunkerque
3 - 4
(2-1 1-1 0-2)
15
Samedi 13/12/2025 - 19h30
Mont-Blanc
Morzine-Avoriaz
4 - 3
Prl
(2-3 1-0 0-0 1-0)
15
Samedi 13/12/2025 - 20h00
Chambéry
Caen
3 - 4
Prl
(1-2 0-1 2-0 0-1)
15
Samedi 13/12/2025 - 20h00
Meudon
Cholet
3 - 2
(1-0 1-0 1-2)
15
Samedi 13/12/2025 - 20h15
Tours
Lyon
2 - 6
(0-0 1-6 0-0)
15
Samedi 13/12/2025 - 20h30
Villard-de-Lans
Neuilly/Marne
1 - 5
(0-1 0-3 1-1)
15
Samedi 13/12/2025 - 20h30
Courchevel-Méribel-Pralognan
Strasbourg
2 - 4
(1-2 0-0 1-2)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception