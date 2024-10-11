Accueil
Division 1
Hockey sur glace - D1 - Résultats 2ème et 16ème journées - 11 octobre 2025
Résultats de la 2 et 16ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo
le 11/10/2025 à 23:18
SAMEDI 11 OCTOBRE 2024
2ème journée
16ème journée
2
Samedi 11/10/2024 - 19h00
Strasbourg
Chambéry
3 - 4
TaB
(2-2 1-0 0-1 0-1)
2
Samedi 11/10/2024 - 19h30
Dunkerque
Epinal
1 - 3
(0-2 1-0 0-1)
16
Samedi 11/10/2024 - 19h30
Lyon
Mont-Blanc
4 - 5
TaB
(0-0 2-4 2-0 0-1)
2
Samedi 11/10/2024 - 20h00
Meudon
Valenciennes
2 - 3
(2-1 0-1 0-1)
2
Samedi 11/10/2024 - 20h15
Tours
Nantes
3 - 1
(1-1 2-0 0-0)
2
Samedi 11/10/2024 - 20h30
Caen
Cholet
1 - 3
(0-1 1-1 0-1)
2
Samedi 11/10/2024 - 20h30
Villard-de-Lans
Morzine-Avoriaz
1 - 5
(0-1 1-4 0-0)
2
Samedi 11/10/2024 - 20h30
Courchevel-Méribel-Pralognan
Neuilly/Marne
1 - 3
(0-0 0-0 1-3)
