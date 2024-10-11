 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 1
Hockey sur glace - D1 - Résultats 2ème et 16ème journées - 11 octobre 2025
 
Résultats de la 2 et 16ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo le 11/10/2025 à 23:18
 
SAMEDI 11 OCTOBRE 2024
2ème journée
16ème journée
 
2 Samedi 11/10/2024 - 19h00 Strasbourg Chambéry 3 - 4 TaB (2-2 1-0 0-1 0-1)
2 Samedi 11/10/2024 - 19h30 Dunkerque Epinal 1 - 3 (0-2 1-0 0-1)
16 Samedi 11/10/2024 - 19h30 Lyon Mont-Blanc 4 - 5 TaB (0-0 2-4 2-0 0-1)
2 Samedi 11/10/2024 - 20h00 Meudon Valenciennes 2 - 3 (2-1 0-1 0-1)
2 Samedi 11/10/2024 - 20h15 Tours Nantes 3 - 1 (1-1 2-0 0-0)
2 Samedi 11/10/2024 - 20h30 Caen Cholet 1 - 3 (0-1 1-1 0-1)
2 Samedi 11/10/2024 - 20h30 Villard-de-Lans Morzine-Avoriaz 1 - 5 (0-1 1-4 0-0)
2 Samedi 11/10/2024 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Neuilly/Marne 1 - 3 (0-0 0-0 1-3)

  NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match
 

 

  
            
 
      
 
 

 
Photo hockey D1 - Résultats 2ème et 16ème journées - 11 octobre 2025 - Division 1
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 