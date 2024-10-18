Accueil
Division 1
Hockey sur glace - D1 - Résultats 3ème journée - 18 octobre 2025
Résultats de la 3ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo
le 18/10/2025 à 23:01
SAMEDI 18 OCTOBRE 2024
3ème journée
3
Samedi 18/10/2024 - 18h05
Epinal
Villard-de-Lans
3 - 0
(1-0 1-0 1-0)
3
Samedi 18/10/2024 - 18h30
Neuilly/Marne
Caen
5 - 1
(1-0 1-0 3-1)
3
Samedi 18/10/2024 - 18h40
Valenciennes
Courchevel-Méribel-Pralognan
7 - 3
(4-1 1-0 2-1)
3
Samedi 18/10/2024 - 19h30
Lyon
Dunkerque
4 - 3
(1-2 0-0 3-1)
3
Samedi 18/10/2024 - 20h00
Chambéry
Nantes
7 - 2
(1-1 4-1 2-0)
3
Samedi 18/10/2024 - 20h00
Morzine-Avoriaz
Meudon
3 - 2
(0-0 2-1 1-1)
3
Samedi 18/10/2024 - 20h00
Cholet
Strasbourg
2 - 3
(0-2 2-1 0-0)
3
Samedi 18/10/2024 - 20h15
Tours
Mont-Blanc
5 - 2
(2-0 1-2 2-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Réactions sur la news
