Division 1
Hockey sur glace - D1 - Résultats 3ème journée - 18 octobre 2025
 
Résultats de la 3ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
SAMEDI 18 OCTOBRE 2024
3ème journée
 
3 Samedi 18/10/2024 - 18h05 Epinal Villard-de-Lans 3 - 0 (1-0 1-0 1-0)
3 Samedi 18/10/2024 - 18h30 Neuilly/Marne Caen 5 - 1 (1-0 1-0 3-1)
3 Samedi 18/10/2024 - 18h40 Valenciennes Courchevel-Méribel-Pralognan 7 - 3 (4-1 1-0 2-1)
3 Samedi 18/10/2024 - 19h30 Lyon Dunkerque 4 - 3 (1-2 0-0 3-1)
3 Samedi 18/10/2024 - 20h00 Chambéry Nantes 7 - 2 (1-1 4-1 2-0)
3 Samedi 18/10/2024 - 20h00 Morzine-Avoriaz Meudon 3 - 2 (0-0 2-1 1-1)
3 Samedi 18/10/2024 - 20h00 Cholet Strasbourg 2 - 3 (0-2 2-1 0-0)
3 Samedi 18/10/2024 - 20h15 Tours Mont-Blanc 5 - 2 (2-0 1-2 2-0)

