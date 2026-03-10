Division 1 Hockey sur glace - D1 : Résultats Barrage Play Offs M1 - 10 mars 2026 Résultats des 1/8 de finale Match 1 des playoffs du championnat de français de hockey sur glace de Division 1 - Saison 2025-2026. Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 10/03/2026 à 07:00 Tweeter

PLAYOFFS - Barrages - Match 1

Mardi 10 mars 2026





MATCH 1 1/8éme de finale Mardi 10/03/2026 - 20h00 Lyon Dunkerque 4 - 3 (0-1 3-0 1-2) 1/8éme de finale Mardi 10/03/2026 - 20h00 Morzine-Avoriaz Valenciennes 5 - 2 (1-0 2-2 2-0) 1/8éme de finale Mardi 10/03/2026 - 20h00 Chambéry Epinal 1 - 2 Prl (0-0 1-0 0-1 0-1) 1/8éme de finale Mardi 10/03/2026 - 20h15 Tours Mont-Blanc 7 - 3 (1-1 4-1 2-1)

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.



SUIVI DES SERIES SERIE A Evol M1 M2 M3 SERIE B Evol M1 M2 M3 Lyon 1 4 0 0 Morzine 1 5 0 0 Dunkerque 0 3 0 0 Valenciennes 0 2 0 0 Le vainqueur rencontrera Neuilly Le vainqueur rencontrera Caen SERIE C Evol M1 M2 M3 SERIE D Evol M1 M2 M3 Chambéry 0 1 0 0 Tours 1 7 0 0 Epinal 1 2* 0 0 Mont-Blanc 0 3 0 0 Le vainqueur rencontrera Cholet Le vainqueur rencontrera Strasbourg

















© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.












