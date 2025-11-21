 
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 11ème Journée - 21/22 novembre 2025
 
Résultats de la 11ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 22/11/2025 à 18:52
 
VENDREDI 21 NOVEMBRE 2025
SAMEDI 22 NOVEMBRE 2025
11ème journée
 
11 Vendredi 21/11/2025 - 19h30 Dunkerque Caen 1 - 2 (1-0 0-1 0-1)
11 Samedi 22/11/2025 - 18h00 Nantes Cholet 5 - 4 (3-0 1-0 1-4)
11 Samedi 22/11/2025 - 18h05 Epinal Morzine-Avoriaz 3 - 4 (1-2 0-2 1-0)
11 Samedi 22/11/2025 - 19h30 Mont-Blanc Strasbourg 2 - 4 (0-0 1-0 1-4)
11 Samedi 22/11/2025 - 19h30 Lyon Valenciennes 5 - 1 (2-0 3-1 0-0)
11 Samedi 22/11/2025 - 20h00 Chambéry Meudon 5 - 4 TaB (0-1 2-1 2-2 1-0
11 Samedi 22/11/2025 - 20h15 Tours Neuilly/Marne 4 - 3 Prl (0-2 2-1 1-0 1-0)
11 Samedi 22/11/2025 - 20h30 Villard-de-Lans Courchevel-Méribel-Pralognan 3 - 2 (1-0 1-0 1-2)

