Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 13ème Journée - 05/06 décembre 2025
 
Résultats de la 13ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 06/12/2025 à 22:44
 
VENDREDI 5 DECEMBRE 2025
SAMEDI 6 DECEMBRE 2025
13ème journée
 
13 Vendredi 05/12/2025 - 19h30 Dunkerque Cholet 2 - 3 (0-2 0-0 2-1)
13 Samedi 06/12/2025 - 18h00 Nantes Valenciennes 4 - 3 Tab (2-0 1-2 0-1 0-0 1-0)
13 Samedi 06/12/2025 - 19h30 Mont-Blanc Neuilly/Marne 3 - 5 (2-0 1-4 0-1)
13 Samedi 06/12/2025 - 19h30 Lyon Epinal 4 - 5 (2-1 0-3 2-1)
13 Samedi 06/12/2025 - 20h00 Meudon Caen 5 - 6 Prl (2-2 1-3 2-0 0-1)
13 Samedi 06/12/2025 - 20h00 Chambéry Courchevel-Méribel-Pralognan 6 - 3 (1-2 2-1 3-0)
13 Samedi 06/12/2025 - 20h15 Tours Morzine-Avoriaz 3 - 7 (1-2 1-2 0-4)
13 Samedi 06/12/2025 - 20h30 Villard-de-Lans Strasbourg 0 - 5 (0-2 0-0 0-3)

