Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 13ème Journée - 05/06 décembre 2025
Résultats de la 13ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 06/12/2025 à 22:44
VENDREDI 5 DECEMBRE 2025
SAMEDI 6 DECEMBRE 2025
13ème journée
13
Vendredi 05/12/2025 - 19h30
Dunkerque
Cholet
2 - 3
(0-2 0-0 2-1)
13
Samedi 06/12/2025 - 18h00
Nantes
Valenciennes
4 - 3 Tab
(2-0 1-2 0-1 0-0 1-0)
13
Samedi 06/12/2025 - 19h30
Mont-Blanc
Neuilly/Marne
3 - 5
(2-0 1-4 0-1)
13
Samedi 06/12/2025 - 19h30
Lyon
Epinal
4 - 5
(2-1 0-3 2-1)
13
Samedi 06/12/2025 - 20h00
Meudon
Caen
5 - 6 Prl
(2-2 1-3 2-0 0-1)
13
Samedi 06/12/2025 - 20h00
Chambéry
Courchevel-Méribel-Pralognan
6 - 3
(1-2 2-1 3-0)
13
Samedi 06/12/2025 - 20h15
Tours
Morzine-Avoriaz
3 - 7
(1-2 1-2 0-4)
13
Samedi 06/12/2025 - 20h30
Villard-de-Lans
Strasbourg
0 - 5
(0-2 0-0 0-3)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match
