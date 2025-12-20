 
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 16ème Journée - 20 décembre 2025
 
Résultats de la 16ème journée et match inversé 2ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 20/12/2025 à 22:53
 
SAMEDI 20 DECEMBRE 2025
16ème journée
Match 2ème Journée inversée
 
16 Samedi 20/12/2025 - 18h00 Nantes Tours 4 - 3 Prl (1-1 0-0 2-2 1-0)
16 Samedi 20/12/2025 - 18h05 Epinal Dunkerque 2 - 3 Prl (0-1 2-1 0-0 0-1)
16 Samedi 20/12/2025 - 18h30 Neuilly/Marne Courchevel-Méribel-Pralognan 1 - 3 (1-0 0-0 0-3)
16 Samedi 20/12/2025 - 18h40 Valenciennes Meudon 6 - 7 (2-3 2-1 2-3)
2 Samedi 20/12/2025 - 19h30 Mont-Blanc Lyon 4 - 5 (0-2 1-2 3-1)
16 Samedi 20/12/2025 - 20h00 Chambéry Strasbourg 6 - 2 (2-1 2-1 2-0)
16 Samedi 20/12/2025 - 20h00 Cholet Caen 3 - 5 (0-1 0-2 3-2)
16 Samedi 20/12/2025 - 20h30 Morzine-Avoriaz Villard-de-Lans 3 - 2 (2-0 0-1 1-1)

