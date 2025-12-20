Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 16ème Journée - 20 décembre 2025
Résultats de la 16ème journée et match inversé 2ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 20/12/2025 à 22:53
Tweeter
SAMEDI 20 DECEMBRE 2025
16ème journée
Match 2ème Journée inversée
16
Samedi 20/12/2025 - 18h00
Nantes
Tours
4 - 3
Prl
(1-1 0-0 2-2 1-0)
16
Samedi 20/12/2025 - 18h05
Epinal
Dunkerque
2 - 3
Prl
(0-1 2-1 0-0 0-1)
16
Samedi 20/12/2025 - 18h30
Neuilly/Marne
Courchevel-Méribel-Pralognan
1 - 3
(1-0 0-0 0-3)
16
Samedi 20/12/2025 - 18h40
Valenciennes
Meudon
6 - 7
(2-3 2-1 2-3)
2
Samedi 20/12/2025 - 19h30
Mont-Blanc
Lyon
4 - 5
(0-2 1-2 3-1)
16
Samedi 20/12/2025 - 20h00
Chambéry
Strasbourg
6 - 2
(2-1 2-1 2-0)
16
Samedi 20/12/2025 - 20h00
Cholet
Caen
3 - 5
(0-1 0-2 3-2)
16
Samedi 20/12/2025 - 20h30
Morzine-Avoriaz
Villard-de-Lans
3 - 2
(2-0 0-1 1-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception