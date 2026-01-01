Accueil
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 17ème Journée - 03 janvier 2026
Résultats de la 17ème journée et match inversé 2ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2025-2026.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 03/01/2026 à 23:06
SAMEDI 03 JANVIER 2026
MARDI 06 JANVIER 2026
17ème journée
17
Samedi 03/01/2026 - 18h00
Nantes
Chambéry
1 - 4
(0-1 0-1 1-2)
17
Samedi 03/01/2026 - 19h30
Mont-Blanc
Tours
2 - 5
(0-3 1-0 1-2)
17
Samedi 03/01/2026 - 19h30
Dunkerque
Lyon
3 - 2
(1-0 1-1 1-1)
17
Samedi 20/01/2026 - 20h00
Meudon
Morzine-Avoriaz
5 - 4
TaB
(1-1 2-0 1-3 1-0)
17
Samedi 03/01/2026 - 20h30
Villard-de-Lans
Epinal
3 - 6
(0-4 2-0 1-2)
17
Samedi 03/01/2026 - 20h30
Caen
Neuilly/Marne
7 - 1
(3-1 1-0 3-0)
17
Samedi 03/01/2026 - 20h30
Courchevel-Méribel-Pralognan
Valenciennes
3 - 4
Prl
(0-1 2-1 1-1 0-1)
17
Mardi 06/01/2026 - 20h00
Strasbourg
Cholet
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Retour
