Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 18ème Journée - 10 janvier 2026
 
Résultats de la 18ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
SAMEDI 10 JANVIER 2026
18ème journée
 
18 Samedi 10/01/2026 - 18h00 Nantes Mont-Blanc 7 - 3 (3-0 1-1 3-2)
18 Samedi 10/01/2026 - 18h05 Epinal Meudon 3 - 1 (1-0 0-1 2-0)
18 Samedi 10/01/2026 - 18h30 Neuilly/Marne Strasbourg 2 - 1 (0-0 1-1 1-0)
18 Samedi 10/01/2026 - 18h40 Valenciennes Caen 6 - 3 (2-0 2-1 2-2)
18 Samedi 10/01/2026 - 19h30 Lyon Villard-de-Lans 1 - 4 (0-1 0-0 1-3)
18 Samedi 10/01/2026 - 20h00 Chambéry Cholet 0 - 3 (0-0 0-1 0-2)
18 Samedi 10/01/2026 - 20h15 Tours Dunkerque 3 - 0 (1-0 1-0 1-0)
18 Samedi 10/01/2026 - 20h30 Morzine-Avoriaz Courchevel-Méribel-Pralognan 5 - 2 (3-1 2-0 0-1)

