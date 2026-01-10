Accueil
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 18ème Journée - 10 janvier 2026
Résultats de la 18ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 10/01/2026 à 23:04
SAMEDI 10 JANVIER 2026
18ème journée
18
Samedi 10/01/2026 - 18h00
Nantes
Mont-Blanc
7 - 3
(3-0 1-1 3-2)
18
Samedi 10/01/2026 - 18h05
Epinal
Meudon
3 - 1
(1-0 0-1 2-0)
18
Samedi 10/01/2026 - 18h30
Neuilly/Marne
Strasbourg
2 - 1
(0-0 1-1 1-0)
18
Samedi 10/01/2026 - 18h40
Valenciennes
Caen
6 - 3
(2-0 2-1 2-2)
18
Samedi 10/01/2026 - 19h30
Lyon
Villard-de-Lans
1 - 4
(0-1 0-0 1-3)
18
Samedi 10/01/2026 - 20h00
Chambéry
Cholet
0 - 3
(0-0 0-1 0-2)
18
Samedi 10/01/2026 - 20h15
Tours
Dunkerque
3 - 0
(1-0 1-0 1-0)
18
Samedi 10/01/2026 - 20h30
Morzine-Avoriaz
Courchevel-Méribel-Pralognan
5 - 2
(3-1 2-0 0-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
