Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 19ème Journée - 13 janvier 2026
Résultats de la 19ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
MARDI 17 JANVIER 2026
19ème journée
19
Mardi 13/01/2026 - 19h30
Mont-Blanc
Chambéry
4 - 1
(1-1 2-0 1-0)
19
Mardi 13/01/2026 - 20h00
Nantes
Dunkerque
2 - 3
Prl
(1-2 1-0 0-0 0-1)
19
Mardi 13/01/2026 - 20h00
Meudon
Lyon
2 - 3
(0-1 1-0 1-2)
19
Mardi 13/01/2026 - 20h00
Strasbourg
Valenciennes
5 - 4
TaB
(2-3 0-0 2-1 1-0)
19
Mardi 13/01/2026 - 20h30
Villard-de-Lans
Tours
1 - 3
(0-0 0-0 1-3)
19
Mardi 13/01/2026 - 20h30
Caen
Morzine-Avoriaz
5 - 4
(1-2 2-1 2-1)
19
Mardi 13/01/2026 - 20h30
Courchevel-Méribel-Pralognan
Epinal
7 - 6
(2-2 4-1 1-3)
19
Mercredi 14/01/2026 - 20h00
Cholet
Neuilly/Marne
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
