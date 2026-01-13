 
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 19ème Journée - 13 janvier 2026
 
Résultats de la 19ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Posté par Hockey Hebdo le 13/01/2026 à 23:58
 
MARDI 17 JANVIER 2026
19ème journée
 
19 Mardi 13/01/2026 - 19h30 Mont-Blanc Chambéry 4 - 1 (1-1 2-0 1-0)
19 Mardi 13/01/2026 - 20h00 Nantes Dunkerque 2 - 3 Prl (1-2 1-0 0-0 0-1)
19 Mardi 13/01/2026 - 20h00 Meudon Lyon 2 - 3 (0-1 1-0 1-2)
19 Mardi 13/01/2026 - 20h00 Strasbourg Valenciennes 5 - 4 TaB (2-3 0-0 2-1 1-0)
19 Mardi 13/01/2026 - 20h30 Villard-de-Lans Tours 1 - 3 (0-0 0-0 1-3)
19 Mardi 13/01/2026 - 20h30 Caen Morzine-Avoriaz 5 - 4 (1-2 2-1 2-1)
19 Mardi 13/01/2026 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Epinal 7 - 6 (2-2 4-1 1-3)
19 Mercredi 14/01/2026 - 20h00 Cholet Neuilly/Marne 0 - 0

