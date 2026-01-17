 
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 20ème Journée - 17 janvier 2026
 
Résultats de la 18ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Posté par Hockey Hebdo le 17/01/2026 à 08:30
 
SAMEDI 17 JANVIER 2026
20ème journée
 
20 Samedi 17/01/2026 - 18h00 Nantes Villard-de-Lans 0 - 3 (0-1 0-2 0-0)
20 Samedi 17/01/2026 - 18h05 Epinal Caen 3 - 2 TaB (0-0 1-0 1-2 1-0)
20 Samedi 17/01/2026 - 18h40 Valenciennes Cholet 3 - 6 (1-0 0-3 2-3)
20 Samedi 17/01/2026 - 19h30 Mont-Blanc Dunkerque 5 - 2 (1-1 3-1 1-0)
20 Samedi 17/01/2026 - 19h30 Lyon Courchevel-Méribel-Pralognan 8 - 1 (3-0 2-0 3-1)
20 Samedi 17/01/2026 - 20h00 Chambéry Neuilly/Marne 5 - 4 (2-1 0-3 3-0)
20 Samedi 17/01/2026 - 20h15 Tours Meudon 7 - 8 TaB (1-2 4-2 2-3 0-1)
20 Samedi 17/01/2026 - 20h30 Morzine-Avoriaz Strasbourg 2 - 3 (0-0 1-2 1-1)

