Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 20ème Journée - 17 janvier 2026
Résultats de la 18ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 17/01/2026 à 08:30
SAMEDI 17 JANVIER 2026
20ème journée
20
Samedi 17/01/2026 - 18h00
Nantes
Villard-de-Lans
0 - 3
(0-1 0-2 0-0)
20
Samedi 17/01/2026 - 18h05
Epinal
Caen
3 - 2 TaB
(0-0 1-0 1-2 1-0)
20
Samedi 17/01/2026 - 18h40
Valenciennes
Cholet
3 - 6
(1-0 0-3 2-3)
20
Samedi 17/01/2026 - 19h30
Mont-Blanc
Dunkerque
5 - 2
(1-1 3-1 1-0)
20
Samedi 17/01/2026 - 19h30
Lyon
Courchevel-Méribel-Pralognan
8 - 1
(3-0 2-0 3-1)
20
Samedi 17/01/2026 - 20h00
Chambéry
Neuilly/Marne
5 - 4
(2-1 0-3 3-0)
20
Samedi 17/01/2026 - 20h15
Tours
Meudon
7 - 8 TaB
(1-2 4-2 2-3 0-1)
20
Samedi 17/01/2026 - 20h30
Morzine-Avoriaz
Strasbourg
2 - 3
(0-0 1-2 1-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
© 2026 Hockeyhebdo.com
