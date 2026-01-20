 
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 21ème Journée - 20, 21 janvier 2026
 
Résultats de la 21ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 20/01/2026 à 22:42
 
MARDI 20 JANVIER 2026
21ème journée
 
21 Mardi21/01/2026 - 19h30 Dunkerque Chambéry 6 - 5 (1-3 2-1 3-1)
21 Mardi 20/01/2026 - 20h00 Meudon Nantes 3 - 4 prl (2-0 1-2 0-1 0-1)
21 Mardi 20/01/2026 - 20h00 Strasbourg Epinal 4 - 1 (1-0 1-0 2-1)
21 Mardi 21/01/2026 - 20h30 Villard-de-Lans Mont-Blanc 4 - 1 (2-0 1-0 1-1)
21 Mardi 20/01/2026 - 20h30 Caen Lyon 4 - 1 (2-0 0-1 2-0)
21 Mardi 20/01/2026 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Tours 6 - 2 (2-1 2-1 2-0)
21 Mercredi 21/01/2026 - 20h00 Cholet Morzine-Avoriaz 3 - 2 (0-0 2-1 1-1)
21 Mercredi 21/01/2026 - 20h00 Neuilly/Marne Valenciennes 2 - 6 (0-1 2-3 0-2)

