Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 22ème Journée - 24 janvier 2026
Résultats de la 22ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 24/01/2026 à 22:30
SAMEDI 24 JANVIER 2026
22ème journée
22
Samedi 24/01/2026 - 18H30
Nantes
Courchevel-Méribel-Pralognan
2 - 3
TaB
(2-1 0-0 0-1 0-1)
22
Samedi 24/01/2026 - 18H05
Epinal
Cholet
2 - 1
(0-0 2-0 0-1)
22
Samedi 24/01/2026 - 19H30
Lyon
Strasbourg
6 - 7
TaB
(3-2 3-1 0-3 0-1)
22
Samedi 24/01/2026 - 19H30
Mont-Blanc
Meudon
reporté
22
Samedi 24/01/2026 - 19H30
Dunkerque
Villard-de-Lans
3 - 2
Prl (
0-0 2-2 0-0 1-0)
22
Samedi 24/01/2026 - 20H00
Chambéry
Valenciennes
3 - 2
(0-0 2-1 1-1)
22
Samedi 24/01/2026 - 20H15
Tours
Caen
4 - 1
(1-0 1-0 2-1)
22
Samedi 24/01/2026 - 20H30
Morzine-Avoriaz
Neuilly/Marne
4 - 2
(2-1 1-1 1-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Tweets by HockeyHebdo
