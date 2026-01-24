 
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 22ème Journée - 24 janvier 2026
 
Résultats de la 22ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 24/01/2026 à 22:30
 
SAMEDI 24 JANVIER 2026
22ème journée
 
22 Samedi 24/01/2026 - 18H30 Nantes Courchevel-Méribel-Pralognan 2 - 3 TaB (2-1 0-0 0-1 0-1)
22 Samedi 24/01/2026 - 18H05 Epinal Cholet 2 - 1 (0-0 2-0 0-1)
22 Samedi 24/01/2026 - 19H30 Lyon Strasbourg 6 - 7 TaB (3-2 3-1 0-3 0-1)
22 Samedi 24/01/2026 - 19H30 Mont-Blanc Meudon reporté 
22 Samedi 24/01/2026 - 19H30 Dunkerque Villard-de-Lans 3 - 2 Prl (0-0 2-2 0-0 1-0)
22 Samedi 24/01/2026 - 20H00 Chambéry Valenciennes 3 - 2 (0-0 2-1 1-1)
22 Samedi 24/01/2026 - 20H15 Tours Caen 4 - 1 (1-0 1-0 2-1)
22 Samedi 24/01/2026 - 20H30 Morzine-Avoriaz Neuilly/Marne 4 - 2 (2-1 1-1 1-0)

  NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
