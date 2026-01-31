Accueil
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 23ème Journée - 31 janvier 2026
Résultats de la 23ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 31/01/2026 à 23:11
SAMEDI 31 JANVIER 2026
23ème journée
23
Samedi 31/01/2026 - 18h30
Neuilly/Marne
Epinal
1 - 7
(1-4 0-2 0-1)
23
Samedi 31/01/2026 - 18h40
Valenciennes
Morzine-Avoriaz
3 - 4
(2-3 0-0 1-1)
23
Samedi 31/01/2026 - 19h00
Strasbourg
Tours
3 - 4
Prl
(1-1 1-1 1-1 0-1)
23
Samedi 31/01/2026 - 20h00
Meudon
Dunkerque
Remis au 15/02/26
23
Samedi 31/01/2026 - 20h30
Villard-de-Lans
Chambéry
2 - 4
(1-1 1-1 0-2)
23
Samedi 31/01/2026 - 20h30
Caen
Nantes
2 - 3
Prl
(0-1 1-0 1-1 0-1)
23
Samedi 31/01/2026 - 20h30
Courchevel-Méribel-Pralognan
Mont-Blanc
1 - 4
(1-0 0-1 0-3)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
