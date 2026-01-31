 
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 23ème Journée - 31 janvier 2026
 
Résultats de la 23ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Posté par Hockey Hebdo le 31/01/2026 à 23:11
 
SAMEDI 31 JANVIER 2026
23ème journée
 
23 Samedi 31/01/2026 - 18h30 Neuilly/Marne Epinal 1 - 7 (1-4 0-2 0-1)
23 Samedi 31/01/2026 - 18h40 Valenciennes Morzine-Avoriaz 3 - 4 (2-3 0-0 1-1)
23 Samedi 31/01/2026 - 19h00 Strasbourg Tours 3 - 4 Prl (1-1 1-1 1-1 0-1)
23 Samedi 31/01/2026 - 20h00 Meudon Dunkerque Remis au 15/02/26
23 Samedi 31/01/2026 - 20h30 Villard-de-Lans Chambéry 2 - 4 (1-1 1-1 0-2)
23 Samedi 31/01/2026 - 20h30 Caen Nantes 2 - 3 Prl (0-1 1-0 1-1 0-1)
23 Samedi 31/01/2026 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Mont-Blanc 1 - 4 (1-0 0-1 0-3)

