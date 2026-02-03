Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 24ème Journée - 3 & 4 février 2026
Résultats de la 24ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 04/02/2026 à 23:45
Tweeter
MARDI 3 & 4 FEVRIER 2026
24ème journée
24
Mardi 03/02/2026 - 19h30
Dunkerque
Courchevel-Méribel-Pralognan
2 - 3
prl
(0-1 1-1 1-0 0-1)
24
Mardidi 03/02/2026 - 20h00
Nantes
Strasbourg
2 - 3
prl
(1-0 0-1 1-1 0-1)
24
Mardi 03/02/2026 - 20h15
Epinal
Valenciennes
4 - 5
(2-2 1-1 1-2)
24
Mardi 03/02/2026 - 20h30
Lyon
Neuilly/Marne
3 - 1
(0-0 3-0 0-1)
24
Mardi 03/02/2026 - 20h30
Villard-de-Lans
Meudon
5 - 2
(1-0 0-0 4-2)
24
Mercredi 04/02/2026 - 19h30
Mont-Blanc
Caen
3 - 5
(1-3 1-0 1-2)
24
Mercredi 04/02/2026 - 20h00
Chambéry
Morzine-Avoriaz
2 - 3 Prl
(0-1 1-0 1-1 0-1)
24
Mercredi 04/02/2026 - 20h00
Tours
Cholet
4 - 3 Prl
(1-2 1-1 1-0 1-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception