Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 26ème Journée - 14 février 2026
Résultats de la 26ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
le 14/02/2026 à 22:54
SAMEDI 14 FEVRIER 2026
26ème journée
26
Samedi 14/02/2026 - 18h00
Nantes
Neuilly/Marne
4 - 1
(1-0 2-1 1-0)
26
Samedi 14/02/2026 - 19h30
Mont-Blanc
Cholet
2 - 1
TaB
(0-0 1-1 0-0 1-0)
26
Samedi 14/02/2026 - 19h30
Dunkerque
Strasbourg
2 - 5
(1-1 1-3 0-1)
26
Samedi 14/02/2026 - 20h00
Chambéry
Epinal
2 - 3
(1-1 0-1 1-1)
26
Samedi 14/02/2026 - 20h00
Meudon
Courchevel-Méribel-Pralognan
6 - 2
(3-2 3-0 0-0)
26
Samedi 14/02/2026 - 20h15
Tours
Valenciennes
5 - 1
(2-0 1-0 2-1)
26
Samedi 14/02/2026 - 20h30
Morzine-Avoriaz
Lyon
2 - 3
(0-2 1-0 1-1)
26
Samedi 14/02/2026 - 20h30
Villard-de-Lans
Caen
2 - 1
Prl
(1-0 0-0 0-1 1-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Réactions sur la news
