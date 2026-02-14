 
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 26ème Journée - 14 février 2026
 
Résultats de la 26ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Posté par Hockey Hebdo le 14/02/2026 à 22:54
 
SAMEDI 14 FEVRIER 2026
26ème journée
 
26 Samedi 14/02/2026 - 18h00 Nantes Neuilly/Marne 4 - 1 (1-0 2-1 1-0)
26 Samedi 14/02/2026 - 19h30 Mont-Blanc Cholet 2 - 1 TaB (0-0 1-1 0-0 1-0)
26 Samedi 14/02/2026 - 19h30 Dunkerque Strasbourg 2 - 5 (1-1 1-3 0-1)
26 Samedi 14/02/2026 - 20h00 Chambéry Epinal 2 - 3 (1-1 0-1 1-1)
26 Samedi 14/02/2026 - 20h00 Meudon Courchevel-Méribel-Pralognan 6 - 2 (3-2 3-0 0-0)
26 Samedi 14/02/2026 - 20h15 Tours Valenciennes 5 - 1 (2-0 1-0 2-1)
26 Samedi 14/02/2026 - 20h30 Morzine-Avoriaz Lyon 2 - 3 (0-2 1-0 1-1)
26 Samedi 14/02/2026 - 20h30 Villard-de-Lans Caen 2 - 1 Prl (1-0 0-0 0-1 1-0)

