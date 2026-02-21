 
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 27ème Journée - 21 février 2026
 
Résultats de la 27ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Source : Média Sports Loisirs
Posté par Hockey Hebdo le 21/02/2026 à 08:30
 
SAMEDI 21 FEVRIER 2026
27ème journée
 
27 Samedi 21/02/2026 - 18h05 Epinal Lyon 2 - 3 (1-0 0-1 1-2)
27 Samedi 21/02/2026 - 18h30 Neuilly/Marne Mont-Blanc 5 - 2 (4-2 1-0 0-0)
27 Samedi 21/02/2026 - 18h40 Valenciennes Nantes 3 - 1 (0-0 2-0 1-1)
27 Samedi 21/02/2026 - 19h00 Strasbourg Villard-de-Lans 3 - 2 (2-1 0-1 1-0)
27 Samedi 21/02/2026 - 20h00 Cholet Dunkerque 2 - 3 Prl (1-0 0-0 1-2 0-1)
27 Samedi 21/02/2026 - 20h30 Caen Meudon 6 - 2 (1-1 4-1 1-0)
27 Samedi 21/02/2026 - 20h30 Morzine-Avoriaz Tours 5 - 2 (0-0 1-0 4-2)
27 Samedi 21/02/2026 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Chambéry 1 - 6 (1-0 0-6 0-0)

Photo hockey D1 : Résultats de la 27ème Journée - 21 février 2026 - Division 1
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com
 
