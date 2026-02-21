Accueil
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 27ème Journée - 21 février 2026
Résultats de la 27ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
SAMEDI 21 FEVRIER 2026
27ème journée
27
Samedi 21/02/2026 - 18h05
Epinal
Lyon
2 - 3
(1-0 0-1 1-2)
27
Samedi 21/02/2026 - 18h30
Neuilly/Marne
Mont-Blanc
5 - 2
(4-2 1-0 0-0)
27
Samedi 21/02/2026 - 18h40
Valenciennes
Nantes
3 - 1
(0-0 2-0 1-1)
27
Samedi 21/02/2026 - 19h00
Strasbourg
Villard-de-Lans
3 - 2
(2-1 0-1 1-0)
27
Samedi 21/02/2026 - 20h00
Cholet
Dunkerque
2 - 3
Prl
(1-0 0-0 1-2 0-1)
27
Samedi 21/02/2026 - 20h30
Caen
Meudon
6 - 2
(1-1 4-1 1-0)
27
Samedi 21/02/2026 - 20h30
Morzine-Avoriaz
Tours
5 - 2
(0-0 1-0 4-2)
27
Samedi 21/02/2026 - 20h30
Courchevel-Méribel-Pralognan
Chambéry
1 - 6
(1-0 0-6 0-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
