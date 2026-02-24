 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 28ème Journée - 24 & 25 février 2026
 
Résultats de la 28ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 25/02/2026 à 22:29
 
MARDI 24 & MERCREDI 25 FEVRIER 2026
28ème journée
 
28 Mardi 24/02/2026 - 19h30 Dunkerque Neuilly/Marne 4 - 3 Tab (2-1 1-1 0-1 1-0)
28 Mardi 24/02/2026 - 19h30 Meudon Strasbourg 3 - 4 TaB (1-1 1-1 1-1 0-1)
28 Mardi 24/02/2026 - 20h00 Nantes Morzine-Avoriaz 4 - 3 TaB (2-1 1-2 0-0 1-0)
28 Mardi 24/02/2026 - 20h30 Villard-de-Lans Cholet 2 - 5 (1-1 0-3 1-1)
28 Mardi 24/02/2026 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Caen 6 - 7 Prl (2-1 1-5 3-0 0-1)
28 Mercredi 25/02/2026 - 20h30 Mont-Blanc Valenciennes 3 - 2 TaB (0-0 2-1 0-1 0-0 1-0)
28 Mercredi 24/02/2026 - 20h30 Chambéry Lyon 4 - 3 (0-1 2-2 2-0)
28 Mercredi 24/02/2026 - 20h30 Tours Epinal 1 - 2 ( 0-1 1-1 0-0)

  NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

 

  
            
 
      
 
 

 
Photo hockey D1 : Résultats de la 28ème Journée - 24 & 25 février 2026 - Division 1
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 