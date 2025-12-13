 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 29ème Journée - 28 février 2026
 
Résultats de la 29ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 28/02/2026 à 08:30
 
SAMEDI 28 FEVRIER 2026
29ème journée
 
29 Samedi 28/02/2026 - 18h05 Epinal Nantes 3 - 4 Tab (1-1 1-1 1-1 0-1)
29 Samedi 28/02/2026 - 18h30 Neuilly/Marne Villard-de-Lans 1 - 2 Prl  (0-1 1-0 0-0 0-1)
29 Samedi 28/02/2026 - 19h00 Strasbourg Courchevel-Méribel-Pralognan 5 - 3 (2-0 1-3 2-0)
29 Samedi 28/02/2026 - 19h30 Lyon Tours 2 - 5 (0-1 1-2 1-2)
29 Samedi 28/02/2026 - 20h00 Cholet Meudon 5 - 3 (2-0 2-1 1-2)
29 Samedi 28/02/2026 - 20h30 Caen Chambéry 1 - 0 (0-0 1-0 0-0)
29 Samedi 28/02/2026 - 20h30 Morzine-Avoriaz Mont-Blanc 4 - 0 (0-0 1-0 3-0
15 Samedi 28/02/2026 - 19h30 Dunkerque Valenciennes 2 - 5 (1-0 1-3 0-2)
29 Samedi 13/12/2025 - 20h00 Valenciennes Dunkerque 3 - 4 (2-1 1-1 0-2)

  NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

 

  
            
 
      
 
 

 
Photo hockey D1 : Résultats de la 29ème Journée - 28 février 2026 - Division 1
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 