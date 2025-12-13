Accueil
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 29ème Journée - 28 février 2026
Résultats de la 29ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 28/02/2026 à 08:30
SAMEDI 28 FEVRIER 2026
29ème journée
29
Samedi 28/02/2026 - 18h05
Epinal
Nantes
3 - 4
Tab
(1-1 1-1 1-1 0-1)
29
Samedi 28/02/2026 - 18h30
Neuilly/Marne
Villard-de-Lans
1 - 2
Prl
(0-1 1-0 0-0 0-1)
29
Samedi 28/02/2026 - 19h00
Strasbourg
Courchevel-Méribel-Pralognan
5 - 3
(2-0 1-3 2-0)
29
Samedi 28/02/2026 - 19h30
Lyon
Tours
2 - 5
(0-1 1-2 1-2)
29
Samedi 28/02/2026 - 20h00
Cholet
Meudon
5 - 3
(2-0 2-1 1-2)
29
Samedi 28/02/2026 - 20h30
Caen
Chambéry
1 - 0
(0-0 1-0 0-0)
29
Samedi 28/02/2026 - 20h30
Morzine-Avoriaz
Mont-Blanc
4 - 0
(0-0 1-0 3-0
15
Samedi 28/02/2026 - 19h30
Dunkerque
Valenciennes
2 - 5
(1-0 1-3 0-2)
29
Samedi 13/12/2025 - 20h00
Valenciennes
Dunkerque
3 - 4
(2-1 1-1 0-2)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
