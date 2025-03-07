SAMEDI 7 Mars 2026

30ème journée

30 Samedi 07/03/2026 - 18h00 Nantes Lyon 1 - 7 (0-0 1-5 0-2) 30 Samedi 07/03/2026 - 19h30 Mont-Blanc Epinal 6 - 5 (2-1 3-2 1-2) 30 Samedi 07/03/2026 - 19h30 Dunkerque Morzine-Avoriaz 1 - 2 30 Samedi07/03/2026 - 20h00 Meudon Neuilly/Marne 2 - 6 (1-1 0-4 1-1) 30 Samedi 07/03/2026 - 20h15 Tours Chambéry 3 - 7 (0-1 1-3 2-3) 30 Samedi 07/03/2026 - 20h30 Villard-de-Lans Valenciennes 3 - 4 (1-1 2-1 0-2) 30 Samedi 07/03/2026 - 20h30 Caen Strasbourg 4 - 2 (0-1 3-1 1-0) 30 Samedi 07/03/2025 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Cholet 3 - 2 (0-2 1-0 2-0)

