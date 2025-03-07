 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 30ème Journée - 7 mars 2026
 
Résultats de la 30ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 07/03/2026 à 22:54
 
SAMEDI 7 Mars 2026
30ème journée
 
30 Samedi 07/03/2026 - 18h00 Nantes Lyon 1 - 7 (0-0 1-5 0-2)
30 Samedi 07/03/2026 - 19h30 Mont-Blanc Epinal 6 - 5 (2-1 3-2 1-2)
30 Samedi 07/03/2026 - 19h30 Dunkerque Morzine-Avoriaz 1 - 2
30 Samedi07/03/2026 - 20h00 Meudon Neuilly/Marne 2 - 6 (1-1 0-4 1-1)
30 Samedi 07/03/2026 - 20h15 Tours Chambéry 3 - 7 (0-1 1-3 2-3)
30 Samedi 07/03/2026 - 20h30 Villard-de-Lans Valenciennes 3 - 4 (1-1 2-1 0-2)
30 Samedi 07/03/2026 - 20h30 Caen Strasbourg 4 - 2 (0-1 3-1 1-0)
30 Samedi 07/03/2025 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Cholet 3 - 2 (0-2 1-0 2-0)

  NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

 

  
            
 
      
 
 

 
Photo hockey D1 : Résultats de la 30ème Journée - 7 mars 2026 - Division 1
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 