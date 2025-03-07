Accueil
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 30ème Journée - 7 mars 2026
Résultats de la 30ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2025-2026.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 07/03/2026 à 22:54
SAMEDI 7 Mars 2026
30ème journée
30
Samedi 07/03/2026 - 18h00
Nantes
Lyon
1 - 7
(0-0 1-5 0-2)
30
Samedi 07/03/2026 - 19h30
Mont-Blanc
Epinal
6 - 5
(2-1 3-2 1-2)
30
Samedi 07/03/2026 - 19h30
Dunkerque
Morzine-Avoriaz
1 - 2
30
Samedi07/03/2026 - 20h00
Meudon
Neuilly/Marne
2 - 6
(1-1 0-4 1-1)
30
Samedi 07/03/2026 - 20h15
Tours
Chambéry
3 - 7
(0-1 1-3 2-3)
30
Samedi 07/03/2026 - 20h30
Villard-de-Lans
Valenciennes
3 - 4
(1-1 2-1 0-2)
30
Samedi 07/03/2026 - 20h30
Caen
Strasbourg
4 - 2
(0-1 3-1 1-0)
30
Samedi 07/03/2025 - 20h30
Courchevel-Méribel-Pralognan
Cholet
3 - 2
(0-2 1-0 2-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
