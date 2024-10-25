 
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 4ème Journée - 25 octobre 2025
 
Résultats de la 4ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 25/10/2025 à 22:55
 
SAMEDI 25 OCTOBRE 2024
4ème journée
 
4 Samedi 25/10/2024 - 18h05 Strasbourg Neuilly/Marne 1 - 6 (0-1 1-3 0-2)
4 Samedi 25/10/2024 - 19h30 Dunkerque Tours 9 - 3 (1-1 6-2 2-0)
4 Samedi 25/10/2024 - 19h30 Mont-Blanc Nantes 3 - 2 TaB (0-1 0-1 2-0 1-0)
4 Samedi 25/10/2024 - 20h00 Cholet Chambéry 4 - 2 (0-1 1-1 3-0)
4 Samedi 25/10/2024 - 20h00 Meudon Epinal 5 - 2 (1-0 1-0 3-2)
4 Samedi 25/10/2024 - 20h30 Caen Valenciennes 6 - 5 Prl (2-1 1-3 2-1 1-0)
4 Samedi 25/10/2024 - 20h30 Villard-de-Lans Lyon 6 - 7 Prl (2-4 3-0 1-2 0-1)
4 Samedi 25/10/2024 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Morzine-Avoriaz 4 - 7 (3-1 1-4 0-2)

