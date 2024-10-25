Accueil
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 4ème Journée - 25 octobre 2025
Résultats de la 4ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 25/10/2025 à 22:55
SAMEDI 25 OCTOBRE 2024
4ème journée
4
Samedi 25/10/2024 - 18h05
Strasbourg
Neuilly/Marne
1 - 6
(0-1 1-3 0-2)
4
Samedi 25/10/2024 - 19h30
Dunkerque
Tours
9 - 3
(1-1 6-2 2-0)
4
Samedi 25/10/2024 - 19h30
Mont-Blanc
Nantes
3 - 2
TaB
(0-1 0-1 2-0 1-0)
4
Samedi 25/10/2024 - 20h00
Cholet
Chambéry
4 - 2
(0-1 1-1 3-0)
4
Samedi 25/10/2024 - 20h00
Meudon
Epinal
5 - 2
(1-0 1-0 3-2)
4
Samedi 25/10/2024 - 20h30
Caen
Valenciennes
6 - 5
Prl
(2-1 1-3 2-1 1-0)
4
Samedi 25/10/2024 - 20h30
Villard-de-Lans
Lyon
6 - 7
Prl
(2-4 3-0 1-2 0-1)
4
Samedi 25/10/2024 - 20h30
Courchevel-Méribel-Pralognan
Morzine-Avoriaz
4 - 7
(3-1 1-4 0-2)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Réactions sur la news
