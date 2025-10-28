Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 5ème Journée - 28-29 octobre 2025
Résultats de la 1ère journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 29/10/2025 à 22:23
Tweeter
MARDI 28 OCTOBRE 2025
MERCREDI 29 OCTOBRE 2025
5ème journée
5
Mardi 28/10/2025 - 19h30
Dunkerque
Nantes
5 - 3
(2-1 1-1 2-1)
5
Mardi 28/10/2025 - 20h00
Neuilly/Marne
Cholet
3 - 2
Pr
l (0-0 1-1 1-1 1-0)
5
Mardi 28/10/2025 - 20h15
Epinal
Courchevel-Méribel-Pralognan
5 - 2
(1-0 3-1 1-1)
5
Mercredi 29/10/2025 - 19h00
Valenciennes
Strasbourg
5 - 2
(0-0 2-1 3-1)
5
Mercredi 29/10/2025 - 19h30
Lyon
Meudon
4 - 2
(0-0 0-1 4-1)
5
Mercredi 29/10/2025 - 20h00
Chambéry
Mont-Blanc
7 - 3
(3-3 2-0 2-0)
5
Mercredi 29/10/2025 - 20h00
Tours
Villard-de-Lans
8 - 2
(3-0 2-0 3-2)
5
Mercredi 29/10/2025 - 20h00
Morzine-Avoriaz
Caen
0 - 2
(0-0 0-1 0-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception