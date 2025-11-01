Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 6ème Journée - 1er novembre 2025
Résultats de la 6ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 1 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 01/11/2025 à 22:48
Tweeter
VENDREDI 31 OCTOBRE 2025
SAMEDI 1er NOVEMBRE 2025
6ème journée
6
Vendredi 31/11/2025 - 20h30
Caen
Epinal
6 - 1
(2-0 2-0 2-1)
6
Samedi 01/11/2025 - 18h30
Neuilly/Marne
Chambéry
5 - 4
(1-0 0-0 4-4)
6
Samedi 01/11/2025 - 19h00
Strasbourg
Morzine-Avoriaz
2 - 1
(0-0 0-1 2-0)
6
Samedi 01/11/2025 - 19h30
Dunkerque
Mont-Blanc
1 - 5
(0-3 0-2 1-0)
6
Samedi 01/11/2025 - 20h00
Cholet
Valenciennes
7 - 2
(2-2 3-0 2-0)
6
Samedi 01/11/2025 - 20h00
Meudon
Tours
4 - 3
TaB
(1-3 0-0 2-0 1-0)
6
Samedi 01/11/2025 - 20h00
Villard-de-Lans
Nantes
1 - 0
(0-0 0-0 1-0)
6
Mardi 17/02/2026 - 20h30
Courchevel-Méribel-Pralognan
Lyon
Report
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception