Division 1 Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 6ème journée - Saison 2021-2022 Résultats de la 6ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 - Saison 2021-2022. Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction/gb Posté par Hockey Hebdo le 10/11/2021 à 23:06 Tweeter 0-0 6ème journée Mercredi 10 novembre 2021

6 19 H 30 Dunkerque Montpellier 4 - 2 (0-1 2-1 2-0) 6 19 H 30 Mont-Blanc Epinal 1 - 5 (1-2 0-2 0-1) 6 20 H 00 Chambéry Brest 4 - 3 prol (0-0 0-1 3-2 1-0) 6 20 H 00 Cholet Clermont-Ferrand 14 - 0 (4-0 5-0 5-0) 6 20 H 00 Tours Caen 3 - 2 (1-1 2-1 0-0) 6 20 H 00 Marseille Strasbourg 2 - 5 (2-1 0-2 0-2) 6 20 H 00 Nantes Neuilly/Marne reporté

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs

Réactions sur la news hola a écrit le 10/11/2021 à 23:45 Nous y voilà les 8 clubs annoncés trustent les 8 premières places, seuls Chambéry et Strasbourg peuvent se mêler à la lutte pour les playoffs pour tours il faudrait des circonstances favorables.

Bravo aux éléphants d'avoir fait tomber le leader , belle victoire des vosgiens également, en ce qui concerne Marseille c'est déplorable ils ne sont pas à la hauteur , les principaux responsables toujours les mêmes ils sont incompétents dans les grandes largeurs , de l'enfumage avec leur projet de pacotille à part rester en D1 pendant plusieurs années encore dans le meilleur des scenarii ou au pire essayer de se maintenir ils ne peuvent pas espérer mieux et cela fait des années que cela dure d'être médiocre! le titre obtenu n'est qu'un feu de paille dans un océan de tristesse , Marseille la plus grande Métropole en France par sa superficie mérite mieux que la médiocrité récurrente tout au moins pour son public fidèle et chaleureux et parce que Marseille doit se donner les moyens d'accéder à l'élite! c'est affligeant le spectacle offert , cela en devient même détestable ! oh bonne mère le prochain match ils vont à Cholet ça serait "inespéré" de prendre des points! Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











