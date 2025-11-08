Accueil
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 8ème Journée - 8 novembre 2025
Résultats de la 8ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 09/11/2025 à 08:40
SAMEDI 8 NOVEMBRE 2025
8ème journée
8
Samedi 08/11/2025 - 18h30
Neuilly/Marne
Morzine-Avoriaz
4 - 5
Tab
(1-1 1-2 2-1 0-1)
8
Samedi 08/11/2025 - 18h40
Valenciennes
Chambéry
5 - 2
(2-1 0-0 3-1)
8
Samedi 08/11/2025 - 19h00
Strasbourg
Lyon
8 - 3
(3-1 3-1 2-1)
8
Samedi 08/11/2025 - 20h00
Cholet
Epinal
2 - 3
Tab
(1-1 0-0 1-1 0-1)
8
Samedi 08/11/2025 - 20h00
Meudon
Mont-Blanc
2 - 5
(1-0 0-1 1-4)
8
Samedi 08/11/2025 - 20h30
Caen
Tours
4 - 6
(3-2 0-2 1-2)
8
Samedi 08/11/2025 - 20h30
Villard-de-Lans
Dunkerque
1 - 3
(1-0 0-2 0-1)
8
Samedi 08/11/2025 - 20h30
Courchevel
-Méribel-Pralognan
Nantes
4 - 5
Tab
(1-2 1-0 2-2 0-1)
