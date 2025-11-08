 
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 8ème Journée - 8 novembre 2025
 
Résultats de la 8ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
SAMEDI 8 NOVEMBRE 2025
8ème journée
 
8 Samedi 08/11/2025 - 18h30 Neuilly/Marne Morzine-Avoriaz 4 - 5 Tab (1-1 1-2 2-1 0-1)
8 Samedi 08/11/2025 - 18h40 Valenciennes Chambéry  5 - 2 (2-1 0-0 3-1)
8 Samedi 08/11/2025 - 19h00 Strasbourg Lyon 8 - 3 (3-1 3-1 2-1)
8 Samedi 08/11/2025 - 20h00 Cholet Epinal 2 - 3 Tab (1-1 0-0 1-1 0-1)
8 Samedi 08/11/2025 - 20h00 Meudon Mont-Blanc 2 - 5 (1-0 0-1 1-4)
8 Samedi 08/11/2025 - 20h30 Caen Tours 4 - 6 (3-2 0-2 1-2)
8 Samedi 08/11/2025 - 20h30 Villard-de-Lans Dunkerque 1 - 3 (1-0 0-2 0-1)
8 Samedi 08/11/2025 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Nantes 4 - 5 Tab (1-2 1-0 2-2 0-1)

