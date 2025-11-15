 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 9ème Journée - 15 novembre 2025
 
Résultats de la 9ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 15/11/2025 à 23:48
 
SAMEDI 15 NOVEMBRE 2025
9ème journée
 
9 Samedi 15/11/2025 - 18h00 Nantes Caen 4 - 5 Prl (0-0 2-3 2-1 0-1)
9 Samedi 15/11/2025 - 18h05 Epinal Neuilly/Marne 3 - 7 (2-1 1-1 0-5)
9 Samedi 15/11/2025 - 19h30 Dunkerque Meudon 5 - 3 (1-1 3-2 1-0)
9 Samedi 15/11/2025 - 19h30 Lyon Cholet 1 - 4 (0-1 0-2 1-1)
9 Samedi 15/11/2025 - 20h00 Chambéry Villard-de-Lans 5 - 1 (2-0 2-1 1-0)
9 Samedi 15/11/2025 - 20h00 Morzine-Avoriaz Valenciennes 5 - 7 (1-2 4-4 0-1)
9 Samedi 15/11/2025 - 19h30 Mont-Blanc Courchevel-Méribel-Pralognan 6 - 7 TaB (3-1 1-2 2-3 0-1)
9 Samedi 15/11/2025 - 20h15 Tours Strasbourg 2 - 5 (0-1 1-2 1-2)

  NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match. 
 

 

  
            
 
      
 
 

 
Photo hockey D1 : Résultats de la 9ème Journée - 15 novembre 2025 - Division 1
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 