Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats de la 9ème Journée - 15 novembre 2025
Résultats de la 9ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 15/11/2025 à 23:48
Tweeter
SAMEDI 15 NOVEMBRE 2025
9ème journée
9
Samedi 15/11/2025 - 18h00
Nantes
Caen
4 - 5 Prl
(0-0 2-3 2-1 0-1)
9
Samedi 15/11/2025 - 18h05
Epinal
Neuilly/Marne
3 - 7
(2-1 1-1 0-5)
9
Samedi 15/11/2025 - 19h30
Dunkerque
Meudon
5 - 3
(1-1 3-2 1-0)
9
Samedi 15/11/2025 - 19h30
Lyon
Cholet
1 - 4
(0-1 0-2 1-1)
9
Samedi 15/11/2025 - 20h00
Chambéry
Villard-de-Lans
5 - 1
(2-0 2-1 1-0)
9
Samedi 15/11/2025 - 20h00
Morzine-Avoriaz
Valenciennes
5 - 7
(1-2 4-4 0-1)
9
Samedi 15/11/2025 - 19h30
Mont-Blanc
Courchevel-Méribel-Pralognan
6 - 7 TaB
(3-1 1-2 2-3 0-1)
9
Samedi 15/11/2025 - 20h15
Tours
Strasbourg
2 - 5
(0-1 1-2 1-2)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception