SAMEDI 15 NOVEMBRE 2025

9ème journée

9 Samedi 15/11/2025 - 18h00 Nantes Caen 4 - 5 Prl (0-0 2-3 2-1 0-1) 9 Samedi 15/11/2025 - 18h05 Epinal Neuilly/Marne 3 - 7 (2-1 1-1 0-5) 9 Samedi 15/11/2025 - 19h30 Dunkerque Meudon 5 - 3 (1-1 3-2 1-0) 9 Samedi 15/11/2025 - 19h30 Lyon Cholet 1 - 4 (0-1 0-2 1-1) 9 Samedi 15/11/2025 - 20h00 Chambéry Villard-de-Lans 5 - 1 (2-0 2-1 1-0) 9 Samedi 15/11/2025 - 20h00 Morzine-Avoriaz Valenciennes 5 - 7 (1-2 4-4 0-1) 9 Samedi 15/11/2025 - 19h30 Mont-Blanc Courchevel-Méribel-Pralognan 6 - 7 TaB (3-1 1-2 2-3 0-1) 9 Samedi 15/11/2025 - 20h15 Tours Strasbourg 2 - 5 (0-1 1-2 1-2)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.