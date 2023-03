hola a écrit le 04/03/2023 à 08:44 Un commentaire sur ce que j'ai pu lire dernièrement sur le site.

Pour commencer, lorsque on se cache derrière un pseudonyme, il est très difficile voire impossible de savoir a qui on à faire ! on peut utiliser une étude empirique du texte voire analyser la syntaxe ou les fautes d'orthographe mais pas plus.

Alors oui effectivement il m'arrive de démasquer mon interlocuteur, mais je peux également me tromper comme il y a quelques années suite à la montée du club en D1, un intervenant sur le site avait bien manœuvré pour semer la confusion, ce n'était pas moi-même et je n'étais pas le seul à me tromper même si c'est déplaisant cela peut arriver malheureusement.

De ce fait je suis sincèrement désolé d'avoir blessé une personne du club, bien évidemment ce n'était pas mon intention !!

pour revenir au club, quand on l'a vu grandir et que l'on supporte ce dernier depuis plus de 10 ans, on peut avoir des moments de joie après les victoires comme le titre obtenu il y a peu et de la déception, de l'exaspération, voire du mécontentement si le club ne tourne pas rond et c'est une nouvelle fois le cas cette année, j'avais annoncé en début de saison les difficultés à venir pour l'équipe et encore une fois j'ai vu juste! pourtant ce club a du potentiel c'est du gâchis!

la déception peut être l'apanage de beaucoup d'autres, je reste convaincu car on ne trouve pas la vérité uniquement sur les réseaux sociaux.

Ainsi j'ai la possibilité comme beaucoup d'autres d'exprimer mon ressentiment, c'est la liberté d'expression qui existe encore en France et heureusement !

Pour finir ce qui compte le plus aujourd'hui c'est le maintien du club en D1 car après les playdowns en D2, nous allons connaitre les playdowns en D1 , tout le monde doit être mobilisé pour soutenir notre club et moi le premier!

Allez les spartiates, tous unis pour les derniers matches de la saison régulière et les playdowns!!