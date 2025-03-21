

MATCH 1 - Samedi 21 mars 2026



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MATCH 2 - Dimanche 22 mars 2026



Play-Off - 1/4 finale Dimanche 22/03/2025 - 18h30 Neuilly/Marne Dunkerque 0 - 0 Play-Off - 1/4 finale Dimanche 22/03/2025 - 20h00 Strasbourg Tours 0 - 0 Play-Off - 1/4 finale Dimanche 22/03/2025 - 20h00 Cholet Epinal 0 - 0 Play-Off - 1/4 finale Dimanche 22/03/2025 - 20h00 Caen Morzine-Avoriaz 0 - 0

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SUIVI DES SERIES

Evol M1 M2 M3 M4 M5 Evol M1 M2 M3 M4 M5 Neuilly/Marne 1 3 0 0 0 0 Strasbourg 1 2 0 0 0 0 Dunkerque 0 2 0 0 0 0 Tours 0 1 0 0 0 0 Neuilly mène 1/0 dans la série Strasbourg mène 1/0 dans la série Cholet 0 3 0 0 0 0 Caen 0 1 0 0 0 0 Epinal 1 4 ** 0 0 0 0 Morzine-Avoriaz 1 2 0 0 0 0 Epinal mène 1/0 dans la série Morzine-Avoriaz mène 1/0 dans la série

​CALENDRIER