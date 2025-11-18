 
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats & programme de la 10ème Journée - 18/19 novembre 2025
 
Résultats & programme de la 10ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Posté par Hockey Hebdo le 18/11/2025 à 07:00
 
MARDI 18 NOVEMBRE 2025
MERCREDI 19 NOVEMBRE 2025
10ème journée
 
10 Mardi 18/11/2025 - 20h00 Cholet Tours 6 - 3 (0-2 4-0 2-1)
10 Mardi 18/11/2025 - 20h00 Strasbourg Nantes 5 - 2 (2-1 1-1 2-0)
10 Mardi 18/11/2025 - 20h00 Meudon Villard-de-Lans 0 - 3 (0-0 0-2 0-1)
10 Mardi 18/11/2025 - 20h30 Caen Mont-Blanc 2 - 1 (0-0 1-0 1-1)
10 Mardi 18/11/2025 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Dunkerque 4 - 1 (4-1 0-0 0-0)
10 Mercredi 19/11/2025 - 19h00 Valenciennes Epinal 0 - 0
10 Mercredi 19/11/2025 - 20h00 Morzine-Avoriaz Chambéry 0 - 0
10 Mercredi 19/11/2025 - 20h00 Neuilly/Marne Lyon 0 - 0

