Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats et programme de la 21ème Journée - 20, 21 janvier 2026
Résultats et programme de la 21ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 20/01/2026 à 22:42
MARDI 20 JANVIER 2026
21ème journée
21
Mardi21/01/2026 - 19h30
Dunkerque
Chambéry
6 - 5
(1-3 2-1 3-1)
21
Mardi 20/01/2026 - 20h00
Meudon
Nantes
3 - 4
prl
(2-0 1-2 0-1 0-1)
21
Mardi 20/01/2026 - 20h00
Strasbourg
Epinal
4 - 1
(1-0 1-0 2-1)
21
Mardi 21/01/2026 - 20h30
Villard-de-Lans
Mont-Blanc
4 - 1
(2-0 1-0 1-1)
21
Mardi 20/01/2026 - 20h30
Caen
Lyon
4 - 1
(2-0 0-1 2-0)
21
Mardi 20/01/2026 - 20h30
Courchevel-Méribel-Pralognan
Tours
6 - 2
(2-1 2-1 2-0)
21
Mercredi 21/01/2026 - 20h00
Cholet
Morzine-Avoriaz
0 - 0
21
Mercredi 21/01/2026 - 20h00
Neuilly/Marne
Valenciennes
0 - 0
