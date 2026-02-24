Accueil
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats & programme de la 28ème Journée - 24 & 25 février 2026
Résultats & programme de la 28ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 24/02/2026 à 07:30
MARDI 24 & MERCREDI 25 FEVRIER 2026
28ème journée
28
Mardi 24/02/2026 - 19h30
Dunkerque
Neuilly/Marne
4 - 3
Tab
(2-1 1-1 0-1 1-0)
28
Mardi 24/02/2026 - 19h30
Meudon
Strasbourg
3 - 4
TaB
(1-1 1-1 1-1 0-1)
28
Mardi 24/02/2026 - 20h00
Nantes
Morzine-Avoriaz
4 - 3
TaB
(2-1 1-2 0-0 1-0)
28
Mardi 24/02/2026 - 20h30
Villard-de-Lans
Cholet
2 - 5
(1-1 0-3 1-1)
28
Mardi 24/02/2026 - 20h30
Courchevel-Méribel-Pralognan
Caen
6 - 7
Prl
(2-1 1-5 3-0 0-1)
28
Mercredi 25/02/2026 - 20h30
Mont-Blanc
Valenciennes
0 - 0
28
Mercredi 24/02/2026 - 20h30
Chambéry
Lyon
0 - 0
28
Mercredi 24/02/2026 - 20h30
Tours
Epinal
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
