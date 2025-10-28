 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats & programme de la 5ème Journée - 28-29 octobre 2025
 
Résultats & programme de la 1ère journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 28/10/2025 à 22:41
 
MARDI 28 OCTOBRE 2025
MERCREDI 29 OCTOBRE 2025
5ème journée
 
5 Mardi 28/10/2025 - 19h30 Dunkerque Nantes 5 - 3 (2-1 1-1 2-1)
5 Mardi 28/10/2025 - 20h00 Neuilly/Marne Cholet 3 - 2 Prl (0-0 1-1 1-1 1-0)
5 Mardi 28/10/2025 - 20h15 Epinal Courchevel-Méribel-Pralognan 5 - 2 (1-0 3-1 1-1)
5 Mercredi 29/10/2025 - 19h00 Valenciennes Strasbourg 0 - 0
5 Mercredi 29/10/2025 - 19h30 Lyon Meudon 0 - 0
5 Mercredi 29/10/2025 - 20h00 Chambéry Mont-Blanc 0 - 0
5 Mercredi 29/10/2025 - 20h00 Tours Villard-de-Lans 0 - 0
5 Mercredi 29/10/2025 - 20h00 Morzine-Avoriaz Caen 0 - 0

  NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match
 

 

  
            
 
      
 
 

 
Photo hockey D1 : Résultats & programme de la 5ème Journée - 28-29 octobre 2025 - Division 1
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 