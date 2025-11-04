 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats et programme de la 7ème Journée - 4-5 novembre 2025
 
Résultats et programme de la 7ère journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 05/11/2025 à 09:13
 
MARDI 4 NOVEMBRE 2025
MERCREDI 5 NOVEMBRE 2025
7ème journée
 
7 Mardi 04/11/2025 - 19h30 Mont-Blanc Villard-de-Lans 3 - 1 (1-0  1-0  1-1)
 
7 Mercredi 05/11/2025 - 19h00 Valenciennes Neuilly/Marne 4 - 5 (1-1 2-3 1-1)
7 Mercredi 05/11/2025 - 20h00 Chambéry Dunkerque 3 - 2 (0-0 2-2 1-0)
7 Mercredi 05/11/2025 - 20h00 Morzine-Avoriaz Cholet 1 - 2 (0-1 0-1 1-0)
7 Mercredi 05/11/2025 - 20h00 Tours Courchevel-Méribel-Pralognan 6 - 3 (2-0 1-1 3-2)
 
7 Mardi 02/12/2025 - 19h30 Lyon Caen Report
7 Mercredi 03/12/2025 - 20h15 Epinal Strasbourg Report
7 Mardi 16/12/2025 - 20h00 Nantes Meudon Report

  NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match
 

 

  
            
 
      
 
 

 
Photo hockey D1 : Résultats et programme de la 7ème Journée - 4-5 novembre 2025 - Division 1
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 