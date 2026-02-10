Accueil
Division 1
Hockey sur glace - D1 : Résultats matchs retard 17 et 22ème Journée - 10 février 2026
Résultats de la 17 & 22ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 10/02/2026 à 08:00
MARDI 10 FEVRIER 2026
22ème et 17ème journées
22
Mardi 10/02/2026 - 19h30
Mont-Blanc
Meudon
5 - 2
(0-1 2-1 3-1)
17
Mardi 10/02/2026 - 20h00
Strasbourg
Cholet
2 - 3
(0-0 2-0 0-3)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
