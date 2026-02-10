Division 1 Hockey sur glace - D1 : Résultats matchs retard 17 et 22ème Journée - 10 février 2026 Résultats de la 17 & 22ème journée du championnat de France de Hockey sur glace de Division 1 Saison 2024-2025. Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 10/02/2026 à 08:00 Tweeter MARDI 10 FEVRIER 2026

22ème et 17ème journées 22 Mardi 10/02/2026 - 19h30 Mont-Blanc Meudon 5 - 2 (0-1 2-1 3-1) 17 Mardi 10/02/2026 - 20h00 Strasbourg Cholet 2 - 3 (0-0 2-0 0-3)

